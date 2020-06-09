【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

美國非農就業數據優於預期，刺激美股大漲；OPEC + 上週六達成延長減產協議，帶動國際油價、塑膠及油電股上揚；6 月電視面板止跌反彈，面板股走強；市值王華為缺口可望由其他客戶補足，外資調升目標價；復甦國旅，安心旅遊 7 月 1 日上路；8 日台股受上述消息激勵開高走高，類股漲多跌少，其中以汽車、紡織、電器、觀光、金融及蘋概等類股表現相對出色，終場加權指數收在 11610.32 點，漲 130.92 點或 1.14%，成交額 2044.83 億元。OTC 指數收在 154.62 點，漲 1.23 點或 0.8%，成交額 697.62 億元。

8 日台股日線連七紅，站上 10600 點防線，半年線轉而向上，日量成長逾 12%，技術面穩定向上。籌碼方面，自營商 (自行買賣)、投信及外資同步買超。由於美國加強封鎖華為，華為手機在中國以外流失的市占率，高階機種有機會由蘋果承接，市場對下半年新 iPhone 換機潮樂觀其成，另外，iPhone SE 銷售成績優於預期，不僅令蘋果股價創新高，亦吸引買盤加碼蘋概股，配合政府作多政策，預期台股有望再攻高點，選股方面建議留意蘋概、振興券及觀光股波段操作。

