重整或增資？中國國航與國泰航空齊暫停交易

週二（9 日）中國國航、國泰航空，及英商太古集團齊下太古 A 與太古 B 等四家公司同時暫停交易，市場猜測可能與國泰航空重整有關，或是國泰可能需要增資以度過疫情所帶來的衝擊。

新冠肺炎疫情拖累全球旅遊業，國泰今年前 4 個月虧損金額高達 45 億港元。之前就不斷有傳聞表示，國泰內部正在討論多個重整方案，其中之一是「國泰港龍」品牌進行重整，併入國泰航空或廉航香港快運之內。但因為去年香港社運影響之下，中國主管機關喊停。

此外另一方案則是國泰保留「國泰港龍」品牌，但國泰港龍未來只會經營往返中國內地的航線，同時亦計劃更動國泰港龍管理階層，當中包括聘任新的 CEO。

業界也指出四家公司暫停交易可能是國泰航空將進行增資為維持營運資金需求，因此需要兩大股東太古與中國國航表態贊同。

中國國航自 2009 年起至今持有國泰航空近三成股權，為國泰第二大股東。此外，太古集團則持有國泰 45% 的股權，而國泰則持有中國國航約 18% 股權。

而在國泰航空、中國國航暫停交易之際，航空類股則是明顯走揚，一來是等待「喜訊」，二則是油價大跌的利多。中國南方航空大漲 3.3%、中銀航空租賃勁揚 3.1%、中國東方航空則上漲 2.3%。

資料來源: 新浪財經, 南航股價日線走勢