傳港府出資約400億港元金援國泰航空

週二 (9 日) 國泰航空與中國國航等相關公司停止交易後，市場正靜待國泰是否將重整的消息。不過根據最新消息人士說法，香港政府將會帶頭推動約 390 億港元國泰航空增資案，內容包含發行優先股、貸款等層面。

該消息人士指出，香港政府可能會在下午針對國泰一事對外說明。

(圖片: AFP)

香港政府之前已與機管局配合購買香港本地航空公司的機票，並利用減免機場費用等方式支援國泰，只是似乎這些援助能帶給國泰的幫助有限。

國泰近幾年業績常常受到對沖油價所造成的虧損拖累，2014 年至 2018 年間對沖油價的損失累計近 258 億港元。光 2015 年、2016 年，國泰各出現 85 億港元巨額對沖虧損，是造成業績見紅的主因。直至近兩年對沖油價的虧損減少，國泰才重回獲利。

另一方面，受到香港社運影響，國泰已經下修今年整體運量，之後又遭到新冠肺炎衝擊，全球航空業急凍，國泰再下調整體運量，在缺乏營收金流，加上手上現金將用盡，國泰營運岌岌可危。

不過，國泰也不是第一家需要政府協助的航空公司，新加坡航空也同樣面對巨額虧損需要政府援助。根據新加坡最新消息，星航週一 (8 日) 已完成增資及抵押客機等一系列方案，取得 558 億港元現金。不過星航仍指出會繼續尋求額外的金援。