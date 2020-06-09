〈禾伸堂股東會〉伺服器需求佳MLCC稼動率持穩9成高檔 代理業務仍保守

被件元件廠禾伸堂 (3026-TW) 今 (9) 日召開股東會，董事長唐錦榮認為，伺服器、資料中心支撐 MLCC (積層陶瓷電容) 需求持穩，目前稼動率維持 9 成高檔，但代理資通訊產品還是保守，預計第四季才有機會明顯回升。

禾伸堂 MLCC 應用多以電源為主，終端產品包含手機、筆電充電器，以及伺服器、資料中心的電源供應器，受疫情帶動筆電、伺服器需求暢旺，禾伸堂第二季 MLCC 出貨持穩，產線稼動率已經達 85-90%。

展望第三季，唐錦榮認為，伺服器、資料中心需求可望持穩，支撐相關 MLCC 需求，但來自筆電的需求可能下滑；而代理的資通訊產品線，因為受疫情影響，短時間還是保守看待。

他認為，歐美市場需求第三季還不會明顯變好，預計第四季各地經濟復甦、傳統消費旺季來臨下，才會比較有機會明顯回溫，下半年要超越上半年「要很努力」。

禾伸堂先前公告 5 月營收 12.24 億元，月減 4.5%、年減 8%；累計前 5 月營收 56.71 億元，年增 1.9%，以產品營收來看，MLCC 佔比約 4 成，代理資通訊產品則近 6 成。