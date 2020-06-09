瑞磁上市首日漲2倍大展蜜月行情 抽中一張現賺6萬元

瑞磁生技 ABC-KY(6598-TW) 今 (9) 日以每股 48 元掛牌上市，開盤跳空大漲，午盤最高達 110 元，飆漲 229%、上漲 62 元，大展蜜月行情，以最高價來看，中籤者可現賺逾 6 萬元。

瑞磁生技主要從事研發、生產及銷售多元檢測產品，集團率先將半導體與數位條碼跨足運用到醫學檢測，開發出數位生物條碼技術 (BMB)。

瑞磁生技主要從事研發、生產及銷售多元檢測產品，集團率先將半導體與數位條碼跨足運用到醫學檢測上，開發出數位生物條碼技術 (BMB)；近期因開發出新冠肺炎檢測試劑受矚目，產品已在 4 月底送件申請美國 EUA(緊急使用授權)，目前雙方已進行最終確認，首批產品已量產完畢，預計取得美國 EUA 後，能盡快出貨。

瑞磁創辦人何重人指出，樂觀看待腸炎、呼吸道及 COVID-19 等自行開發生產的診斷試劑銷售成長，今明年營運正向。

展望後市，瑞磁今年受惠疫情，既有產品 20 項呼吸道試劑出貨量增加，加上今年第 4 季會推出 25 項真菌診斷套組，將先銷售至實驗室，法人估，第 4 季可望單月轉盈，2021 年則可望開始獲利。