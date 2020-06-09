準備申請專利！BMW用AI分析技術提升車體塗裝品質

德國 BMW 汽車宣布位於慕尼黑的工廠導入 AI 人工智慧技術來提升車體塗裝的品質。雖然 BMW 生產線上塗裝部門使用的塗料經過最先進的過濾技術處理，但是塗料中極細灰塵粒子的含量會因為周圍的空氣而有所不同，當灰塵微粒含量超過一定值得時候，就會「抓到」尚未乾燥的塗料粒子而有可能傷害到車體塗裝表面。

對於這個問題，BMW 慕尼黑工廠內的 AI 工程師們找到了解決的辦法。他們先利用機器自動對完成噴塗作業的車體進行檢查，檢查所收集得來的資料用以建構灰塵微粒分析的資料庫。透過 AI 人工智慧技術，將設置在噴塗室與乾燥機上的灰塵微粒偵測器偵測到的即時資料與資料庫進行比對。價如因為季節變化造成塗裝乾燥時間的不同導致粉塵比例上升時，AI 就會立即發現這種情況而提醒作業員提早更換粉塵過濾器。該系統若與其他分析工具併用的話，可以進行更細膩的檢查工作。

透過這項技術，AI 可以監測車體超過 160 個地方並對塗裝品質做出極為正確的預測。這項技術未來也會導入其他工廠，BMW 也準備針對 AI 粉塵微粒分析相關技術申請專利。

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