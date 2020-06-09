隱性投資成本升高 ESG勢在必行

美國非裔人士遭到殺害，引起軒然大波，事實上，此類事件層出不窮，引發社會怒吼是遲早的事情。法人認為，短期內，全球經濟終究會從疫情下逐漸復甦，各國央行也將持續力挺經濟表現，然而，如今經濟貧困、挫折感、資源分配不均等社會不公現象，將會帶來隱性的投資成本，長期而言，必須正視如此「不平等」對於永續發展帶來的威脅。

人類史上發生過的重大事件，幾乎都是反映當下社會的現況，新冠肺炎疫情也不例外。路博邁總裁暨股票投資長 Joseph V. Amato 指出，新冠肺炎疫情暴露出一些極為殘酷的事實：人類社會存在各種不平等的現象，例如所得分配不均、經濟機會不均、教育機會不均、醫療資源不均、司法不公等等。

新冠疫情加深資源分配不均

貧窮病不起，全世界皆然，Joseph V. Amato 指出，在歐洲與北美地區，低收入或是弱勢族裔民眾死於新冠肺炎的機率，比其他人要高出三到四倍之多。大多數高染疫風險的工作都是由低收入或是弱勢族裔擔任，但這些人平常就無力負擔一般的醫療服務，因此感染新冠肺炎後更容易引發共病症。

弱勢族裔不僅面臨醫療匱乏的窘境，數據也顯示，他們更長期處於經濟弱勢，Joseph V. Amato 表示，目前，全美已有超過 3000 萬人失業，但是幾乎所有的研究結果都顯示，西班牙裔與非裔美國民眾被裁員或是減薪的機率要遠遠高出許多，而平均來說，他們的家庭儲蓄金額又低於白人家庭。加州大學聖塔克魯茲分校的 Robert Fairlie 教授研究美國政府的就業調查報告，發現今年 2 至 4 月期間，美國有 22% 的商家關門大吉，其中，原本佔比就不高的非裔民眾開設的商家更是倒閉了 40% 以上。

也因為少數族裔開設的企業掀起倒閉潮，更加深了社會不公現象。Joseph V. Amato 指出，此次疫情危機爆發之前，美國總計有超過 100 萬家由少數族裔開設的企業與商家，為美國經濟貢獻超過 1 兆美元的產值，並雇用將近 900 萬名勞工。其中，有三分之一的企業主都是女性。麥肯錫的研究報告顯示，這些少數族裔開設的企業與商家在疫情期間成為員工與當地社區不可或缺的支柱。儘管這些企業的體質脆弱，但卻是當地社區的命脈。故此，這些企業倒閉可能會加深眼前各種不公平的現象。

不僅如此，禁足令迫使許多學生在家進行線上學習，但是並非每個學區與每個家庭都擁有足夠的科技資源，因此禁足令進一步加深教育資源分配不均的問題。

Joseph V. Amato 認為，當所得分配不均、經濟機會不均、教育資源不均、醫療資源不均等因素相互加乘起來，將會剝奪少數族裔的生涯發展機會，動搖社會凝聚力，長期下來，將成為歧視與司法不公的溫床，最終造成原本可以避免的悲劇，例如佛洛伊德之死。

平等的保護 落實 ESG 投資精神

面對如此根深蒂固的問題，Joseph V. Amato 表示，若不願一再看到眼前不公不義的情況，必須得採取行動，應該要思考身為市民對於社區、對於家庭、對於職場必須負起的責任。就投資面而言，也要正視「不平等」對於永續發展帶來的威脅。換句話說，投資人必須將自己視為企業的所有人，參與企業治理，並設法為員工、客戶、供應鏈、與其所在的社區提供公平的機會與良好的薪資水準，這也是落實環境、社會、與治理（ESG）因子與永續投資精神的目標。

Joseph V. Amato 指出，路博邁一向認為 ESG 因子與永續投資不只是個口號而已，近期種種事件顯示落實 ESG 因子與永續投資，可為人類、社會、與經濟帶來極為顯著的影響，這也是身為投資人可以推動改革的方式之一。

雖然上述各種不公問題並未反映在金融資產的評價之上，短期內，全球經濟確實會從疫情的影響下漸漸復甦，且央行也將持續挹注流動性並支持經濟表現。不過，Joseph V. Amato 認為，投資人與市場在思考長期投資前景時，必須考量社會不公帶來的隱性投資成本。畢竟，經濟與社會密不可分，經濟就是社會，社會就是經濟。只要世上還有這麼多的人受到不公不義的壓迫，經濟與社會就無法真正享有長期的繁榮發展。