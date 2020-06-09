勞保年金恐提前破產 退休金缺口怎麼補？

受新冠疫情衝擊，勞保年金恐提前破產，投信法人建議，短期高收益債券的收益率較高且波動低，相對於長天期高收益債券更為保守，適合需要穩定現金流的退休族。

根據勞動部勞動基金運用局發布的勞動基金績效，截至 3 月底，收益率為 - 11.16%，虧損 4,712.5 億元。相關單位推算勞保年金可能提前於 2026 年後破產，且 2023 年後就會面臨勞工擠兌潮。勞保年金的改革方向預計為提高費率、降低給付；換句話說，台灣勞工的退休金恐怕縮水在即。

為補足退休金缺口，中信投信表示，高收債能提供穩定債息，能滿足退休族群對現金流的剛性需求。但一般存續期較長的高收益債券基金，與市場連動性高波動較大，對在乎資產穩定性的退休族群來說，或許太過刺激。

相對而言，短期高收益債基金因存續期較短，對利率較不敏感，波動度較低，在現在市況下更具投資價值。

根據彭博統計，美林全高收指數目前收益率為 6.68%，美林 1-3 年短高收指數收益率則有 6.76%，短高收不僅收益率較高，且波動度存在明顯距離。前者近五年年化波動度為 5.61，後者只有 3.93，短高收可說是當前 CP 值較佳的選擇。

考量目前歐美各國新冠疫情趨緩，油價逐步走升，市場信心回溫，中信投信建議，投資人可伺機進場布局，惟挑選產品時，可特別留心高收益債券基金的「存續期」，使資產得以持盈保泰。