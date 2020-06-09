〈台股盤後〉台積電尾盤爆量黑翻紅助攻 小漲26點日K連八紅

台股今 (9) 日未隨美股漲勢，盤勢主要以觀光、防疫等中小型個股接棒撐盤，尾盤台積電股價黑翻紅助攻，終場加權股價指數上漲 26.79 點或 0.23%，指數收在 11637.11 點，站穩 11600 點大關，日 K 連八紅，成交量 1744.53 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電股東會今登場，董事長劉德音坦言，大國間貿易關係緊張，確實為公司業務帶來諸多挑戰，但將找到方法一一化解限制，最後一盤 5300 多張敲進，終場黑翻紅收今日最高 319 元，大立光、鴻海則皆在盤下震盪。

盤面上強勢族群仍由觀光股領軍，迎國內解封利多，劍湖山、寒舍、海灣皆攻上漲停，六福、美食 - KY 也有超過 2% 漲幅；另外，防疫概念股也重啟漲勢，生華科、杏國、合一、高端疫苗、台康生技、合世、恆大亮燈漲停，國光生、杏輝、亞諾法等漲幅也超過 5%。

高價股方面，感測元件廠昇佳今日續強，終場大漲 108 元、漲幅達 13.58%，收在 903 元，再創新高，超越譜瑞 - KY、旭隼、緯穎，躍升成為台股第五高價股。

盤面弱勢股，廣明受美國二審宣判敗訴，股價連兩天重挫跌停，今仍有逾 2 萬張委賣高掛，依類股來看，包含水泥、電器電纜、航運類股等今皆在盤下表現疲弱。

法人表示，指數站穩 5 日線續攻，但短線大盤有過熱跡象，加上資金快速輪動，恐將面臨整理壓力，長線則仍屬偏多格局，建議可關注股東會展望、基期相對較低個股。