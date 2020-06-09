〈台股盤中〉權值股無力中小型股撐盤 站不穩11600點關卡

台股今 (9) 日未隨美股漲勢，早盤在蘋概三王、台塑四寶等權值股拖累下，開盤下跌 9.71 點，以 11600.61 點開出，跌破 11600 點關卡，最低跌至 11537.38 點，盤勢轉由中小型個股接棒撐盤，支撐跌幅收斂，成交量約 2000 億元。

上櫃指數早盤開小高後，漲幅收斂，漲幅約 0.15%；文化創意與生技醫療漲勢最強勁，有超過 1% 漲幅，其次為其他電子、航運業等；光電最弱勢跌幅逾 1%。

蘋概三王方面，台積電股東會今日登場，股價未延續昨日多方格局，早盤下跌至 315 元，跌幅 0.9%；股王大立光早盤小漲開出後，漲幅隨即收斂，下跌 0.2%；鴻海同樣在盤下，最低探至 78.9 元，跌幅約 1%。

台塑四寶僅台塑化在平盤震盪，台塑、台化及南亞則在盤下遊走；其他權值股中，中美晶跌幅逾 2%，旺宏、佳格、新普、聯發科、儒鴻等也均在盤下震盪。

國內迎來解封，觀光類股延續漲勢，劍湖山衝上漲停，寒舍、六福、海灣都有超過 2% 的漲幅；另外汽車類股包括汎德永業、和泰車、裕隆、中華等表現同樣不俗。

防疫概念股也重啟漲勢，生華科開盤攻上漲停價位，合一、合世、美德醫、康那香、寶齡富錦、高端疫苗、永日、佰研、松翰等都在盤上震盪。

法人表示，指數站穩 5 日線續攻，技術面仍有利多方，不過短線恐因正乖離過大、有過熱跡象，加上資金快速輪動，需面臨整理壓力，但長線仍屬於偏多格局，後續可關注基期相對低的個股。