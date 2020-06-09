〈聯詠股東會〉光學指紋辨識IC獲客戶採用 Q4將進入量產

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (9) 日召開股東會，總經理王守仁指出，新品布局進展順利，包含光學指紋辨識 IC 已獲客戶採用，預計第 4 季量產，平板 TDDI (驅動暨觸控整合 IC) 帶筆方案則在第 3 季量產，將挹注下半年營運。

另外，王守仁也指出，今年 Mini LED 驅動 IC 已量產，雖佔營收比重仍低，不過隨著 Mini LED 滲透率增加，明年可望有較顯著貢獻，看好電視進入量產機會較大。

聯詠光學指紋辨識 IC 為市場後進者，競爭者包括匯頂、神盾 (6462-TW)，兩家幾乎囊括全球多數光學指紋辨識訂單；聯詠去年底傳出已送樣客戶，並在今年上半年通過認證，今日釋好消息，也象徵距離 FTDDI (全屏指紋觸控驅動整合 IC) 研發更進一步。

外界預期，聯詠全球 TDDI 市占約 4 成，隨著手機輕薄化，加上 5G 對功耗要求提升，TDDI 將與指紋辨識整合是未來趨勢，聯詠先前就擁有觸控整合驅動 IC 經驗，在 FTDDI 世代中，可望複製相關經驗而直接受惠。

此外，聯詠平板 TDDI 也有斬獲，預計第 3 季量產，新品帶筆方案，目前也通過微軟主動筆 MPP 2.0 規格，並獲客戶採用，同樣在第 3 季量產出貨，挹注下半年營運。