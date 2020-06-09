都是疫情惹的禍 上市櫃Q1海外投資收益、家數雙降

受新冠肺炎疫情影響，上市櫃公司今年第 1 季海外投資收益與家數同步下滑，據金管會統計，上市櫃公司首季海外投資收益僅 377 億元、年減幅逾 5 成；投資家數也較去年底減少 3 家，為 10 年來首次衰退。

金管會表示，上市公司首季海外投資收益共 344 億元、上櫃公司收益約 33 億元，合計約 377 億元，和去年同期相比腰斬大減近 400 億元、年減幅高達 51%。

受疫情與經濟衰退衝擊，整體上市櫃公司首季投資大陸收益共 232 億元，也較去年同期減少 132 億元，較去年同期減少 36%，是我上市櫃公司連續三年首季投資大陸收益衰退。

在投資家數方面，今年第 1 季上市櫃公司海外投資家數共 1273 家，雖僅比去年底減少 3 家，但卻是 2010 年以來首度出現家數減少的現象；官員分析，上市櫃公司投資家數減少應與疫情有關，導致海外投資公司出現虧損，導致業者投資縮手。

儘管投資收益與家數都縮水，但上市櫃海外投資金額在企業拓點、現增等營運需求帶動下，推升海外投資金額逆勢增加，據統計，今年首季上市櫃公司首季海外投資金額，仍比去年底增加 1206 億元。