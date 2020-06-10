公民權擬下修降至18歲 未來遺贈稅扣除額將縮水

配合公民權下修至 18 歲修法，財政部預告將修正《遺產及贈與稅法》，將現行法規「未滿 20 歲」改為「未成年」，如果未來民法下修成年年齡門檻拍板，屆時未成年繼承人的遺贈稅扣除額恐將縮水。

總統蔡英文在 520 就職演說時宣示將成立修憲委員會，計畫將公民權從目前規定的 20 歲下修至 18 歲，各部會配合政策也開始著手盤點法規，財政部日前公告，擬修正《遺產及贈與稅法》將現行法規「未滿 20 歲」改為「未成年」。

根據現行遺贈稅法規定，包括「直系血親卑親屬扣除額」與「受被繼承人扶養之兄弟姊妹祖父母扣除額」每人都可享有 50 萬元的扣除額，而若直系血親卑親屬、受被繼承人撫養的兄弟姊妹的未成年親屬，可按其距離 20 歲成年的年數，每多一年再加扣 50 萬元扣除額。

舉例來說，依現行規定，小明在 17 歲時繼承父親財產，因此其遺贈稅扣除額除了原本的 50 萬元外，因距離 20 歲成仍有 3 年的年數，因此還可增加 150 萬元的扣除額 (50 萬 x3=150 萬)，可扣除額合計共 200 萬元。

但若未來公民權下修至 18 歲後，因距離成年年數僅 1 年，因此小明在申報遺贈稅的扣除額將從現行的 200 萬元縮水剩下 100 萬元。