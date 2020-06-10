〈TPK股東會〉手機需求不佳 下半年難有爆發性成長

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (10) 日舉行股東會，董事長江朝瑞表示，雖然智慧型手機市場衰退，但平板、筆電等大尺寸需求成長；今年上半年營運比想像中好，但隨著產業供需秩序趨穩，且手機市場需求仍無回溫跡象，下半年仍可優於上半年，只是難有爆發性成長。

江朝瑞表示，新冠肺炎疫情爆發對公司影響較小，受惠遠端工作、教學需求，筆電、平板上半年出貨量都較去年成長，尤其非蘋、安卓等中大尺寸平板，擺脫產業淡季，但疫情也影響消費力，手機市場需求疲弱，法人估，宸鴻筆電、平板上半年出貨量年增 10-12%，手機則年減 5%。

價格方面，江朝瑞指出，雖然中國觸控廠商崛起、客戶每季都要求降價，但同業價格競爭已漸趨緩，沒有像往年出現不理性報價，市場價格仍合理。

市場傳，蘋果新機將全面採用 OLED 面板，恐影響 LCD 面板廠商接單，對此，江朝瑞認為，OLED 還是會做產品後段貼合技術，對台灣觸控廠商可能是機會，也將與上下游供應鏈合作，爭取商機。

江朝瑞指出，韓系面板廠一手包辦 OLED 的上下游供應鏈，台廠難以打入，若未來面板廠打入美系客戶供應鏈，台廠可望同步切入。

江朝瑞在股東會上致詞指出，今年初受到新冠肺炎疫情干擾，消費力道下降、經濟活動停止，但受惠居家辦公、遠距教學需求，抵銷上半年傳統旺季，營運業績略優於預期。