〈微星股東會〉板卡需求旺 深圳廠擬擴線增1成產能

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (10) 日舉辦股東會，董事長徐祥表示，第 2 季筆電、板卡需求暢旺，其中，中國深圳廠產能近滿載，正規畫加線擴衝板卡產能，以因應旺季新品需求，估產能可增 10%。

徐祥表示，微星三大生產基地，中國昆山、深圳廠產能利用率皆接近滿載，其中，昆山生產筆電、車用產品，深圳則主要生產板卡，台灣廠則以伺服器、工業電腦、車電產品為主。

零組件方面，總經理暨執行長江勝昌表示，英特爾 CPU 供給逐步緩解，記憶體、硬碟等則因疫情價格小幅成長，但已調整並反映成本，目前最大問題則是招募成本提高、空運運輸費用高漲、匯率變化，其中，運輸費用仍是疫情前的 1.5 倍。

海外布局方面，徐祥表示，近幾年持續評估在第三地設立生產基地，包含越南、泰國與印度等地都考察過，現階段先採取外包方式進行，比重落在 10% 以內，未來不排除會與外包廠商共同在第三地設廠。

微星今日股東會順利通過去年盈餘分配案，每股擬配發 4.2 元現金股利，配發率約為 63.54%，低於往年平均 75%，徐祥表示，主要因應疫情、需求不確定性，公司將多保留現金因應。