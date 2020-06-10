疫情+降息效應浮現 四公股金控前5月獲利全縮水

受紓困利息收入、手續費與授信提存等因素影響，公股金控 5 月獲利普遍衰退，包括兆豐金、第一金、華南金單月稅後純益幾乎都較前月衰退，累計前 5 月稅後純益也較去年同期縮水，僅合庫金 5 月獲利仍較前月微幅增加。

包括兆豐金、第一金、華南金與合庫金等 4 家上市金控 5 月獲利陸續出爐，匯銀龍頭兆豐金單月稅後純益 29.91 億元，較前月減少 13%，核心子公司兆豐銀行單月稅後純益 25.71 億元，其他子公司票券、證券與產險也有盈餘進帳。

累計今年前 5 月兆豐金稅後純益 83.58 億元，較去年同期大減逾 3 成，每股稅後純益 (EPS)0.61 元。兆豐金分析，疫情與紓困導致淨利息略為縮減，但所幸財務操作績效不錯，目前看來 3 月應是低點，4 月起逐步回穩。

第一金 5 月稅後純益 18.44 億元、較前月減少 16%，累計前 5 月稅後純益 69.86 億元，較去年同期減少 13.4%、每股稅後純益 (EPS)0.56 元；核心子公司一銀前 5 月數稅後純益 70.26 億元、年減幅約 11%。

第一金表示，5 月收益雖有手續費增長挹注，但全球降息導致銀行利息收入縮減效應正逐漸浮現中，加上資本市場持續震盪影響財務操作績效，進而影響銀行獲利表現，加上投信、證券獲利也同步衰退，進而影響金控收入。

華南金 5 月稅後純益銳減只剩 7.36 億元，較前月大減逾 4 成，受華南永昌證券 3 月慘賠拖累，累計前 5 月稅後純益只剩 5.75 億元，較去年同期大幅縮減逾 9 成，每股稅後純益 (EPS)0.55 元。

華南金表示，5 月包含利息、手續費都較前月衰退，加上寶德能源單月提存 1.2 億元備抵呆帳、單月授信呆帳回收較前月減少約 8000 萬元，在手續費、利息與呆帳回收不甚理想下，拖累銀行獲利表現。

合庫金 5 月稅後純益 12.38 億元，較前月增加 1.15 億元，累計前 5 月稅後純益共 64.66 億元仍較去年同期減少 8%，每股稅後純益 0.48 元。合庫金表示，目前客戶受疫情衝擊相對較小，因此包括利息、手續費與財務操作表現相對穩健，獲利也相對持穩。