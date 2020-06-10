減少進口設備依賴 德國擬擴大電子產品研發

外電報導，德國政府表示，為減少關鍵基礎設施對進口設備的依賴，德國政府計畫將投入數億歐元用於電子產品的研發。

美國以國家安全為由，呼籲各國將中國供應商華為排除在電信網路建設之外，德國政府對此並不認同，然而這也使得政府當局意識到，該國技術缺陷本身就對國安構成了威脅。

德國研究部長 Anja Karliczek 表示：「針對這些關鍵技術，保持我們的國際競爭力和主權非常重要。」同時，他也著重強調了醫療保健、智慧工廠和自動駕駛汽車等技術領域。

目前，德國的三大電信運營商都在現有網路系統中使用華為供應的設備，不過，在這些營運商積極走向高速 5G 網路技術時，從國外採購的新設備也將接受更加嚴格的審查和認證。Karliczek 認為，隨著 6G 也即將來臨，在德國本地開發和採購網路設備至關重要。

Karliczek 表示，研究部已經從「你能夠信任的技術」計劃中獲得了第一筆 2500 萬歐元 (2800 萬美元) 的資金，將用於一個邊緣運算處理器項目，和兩個人工智慧項目。總體而言，德國政府已撥款 4 億歐元支持微電子技術的研究與開發。

儘管與中國和美國投入電子研發的金額相比，該國投入的資金顯得微不足道，但該計劃也象徵著德國更傾向於務實解決問題，而不是通過國際貿易舞台上的政治角力。

德國電子工業集團 VDE 總裁 Gunther Kegel 表示：「我們需要擁有從晶片設計到半導體生產的整體產業價值鏈。」