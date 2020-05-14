合庫金Q1賺41億元年增0.96% 公股金控中逆勢成長

合庫金 (5880-TW) 今 (14) 日舉行線上法說，揭露第 1 季自結財務數據，累計首季稅後純益共 41.05 億元、年增幅約 0.96%，每股稅後純益 0.3 元，相較多數公股金控首季獲利衰退，合庫金仍微幅增長。

合庫金總經理陳美足表示，主要子公司合庫銀第 1 季稅後純益 36.1 億元，獲利貢獻占比達 86%，較去年同期增加 0.75%，每股稅後純益 0.37 元，股東權益報酬率 (ROE) 6.35%、資產報酬率 (ROA) 0.41%。

陳美足進一步指出，銀行業務存款餘額持續增加，帶動淨利息收益較去年同期增加 2.66 億元、年成長率 3.18%；在資產品質部分，截至第 1 季底逾放比 0.32%、較去年同期下滑 0.03%；備抵呆帳覆蓋率 373.75%、年增幅 16.48%，資本適足率 (BIS) 13.55%。

在海外市場部分，合庫銀持續擴展海外版圖，包括 4 月開業的寮國永珍分行、未來將持續在美國波士頓、越南河靜分行與平陽代表人申請據點設立，進一步串聯中南半島的金融網路。

另外，合庫人壽首季獲利占比約 8%，主要受惠於去年底銷售之後收型投資型商品帳戶管理費之挹注，帶動稅後純益較去年同期增加 6900 萬元，成長逾 25%。