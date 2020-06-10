〈鈺太股東會〉筆電拉貨急 6月營收估創高 前三季獲利逐季上揚

MEMS 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 今 (10) 日召開股東會，董事長邱景宏表示，受惠筆電需求強勁、市占提升，訂單已看至第 3 季，且因筆電出貨多為高單價 DMIC，有助獲利逐季提升，法人估，鈺太 6 月營收將再創新高，前三季營收、獲利逐季成長，全年每股純益將逾 5 元。

鈺太 5 月營收 1.47 億元，月增 4.83%，年增 28.44%，創歷史新高，累計前 5 月營收 6.55 億元，年增 31.99%，也為同期高。

邱景宏表示，由於近期居家辦公趨勢興起，筆電需求激增，第 2 季客戶拉貨力道轉強，帶動營收成長，加上 TWS 出貨回溫，預計第 2 季營收、獲利皆可優於上季。

就各產品線而言，邱景宏認為，筆電、遊戲機出貨續強，其中，筆電拉貨動能將延續至第 3 季，第 4 季則遇季節性因素下滑，估全年出貨約 1.5 億顆，年增逾 6 成。

鈺太也新切入遊戲機產品，4 月起開始小量出貨，第 3 季放量，估今年全年出貨 2000 萬顆，生命週期長達 5 年，將穩定貢獻未來幾年營運。

鈺太也持續往高毛利產品拓展，已推出模組式麥克風，應用在窄邊框筆電，滲透率約 1 成，隨著前五大品牌廠推高螢幕占比筆電，模組式麥克風業績每年也能穩定成長 5-10%。

高階 TWS 的 ANC 方案也有斬獲，裕太預估，今年出貨約 2000 萬至 3000 萬顆，較去年大幅成長，明年在 ANC 成市場主流下，業績將成長 2 至 3 倍。

針對獲利表現，邱景宏指出，今年因高單價 DMIC 需求暢旺，產品組合改善下，毛利率將優於去年 30.33%，第 1 季已達 33.5%，全年朝 33% 的目標前進。

鈺太也為滿足客戶未來需求，每年按計畫擴產，每月擴充約 700 萬顆產能，預計明年單月產能可達 2500 萬顆。