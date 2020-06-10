產能調整影響 家登5月營收年減28% 估6月回穩

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 今 (10) 日公佈 5 月營收 2.14 億元，月減 11.76%，年減 28.54%，累計前 5 月營收 9.11 億元，年增 9.24%；受產能調整影響，家登 5 月營收較上月、去年同期下滑，預計 6 月在產能調整完畢後，營收可望回穩。

家登指出，前 5 月營收 9.11 億元，半導體本業 6.63 億元，其他產品 2.48 億元，半導體營收比重提升至 7 成以上，與去年同期 5 至 6 成相比，獲利結構逐步改善。

家登 5 月因進行樹谷廠擴廠作業，受相關機台移轉以及無塵室投產前置作業影響，產能、營收都較 4 月下滑，預計 6 月產能擴增完畢後，營收可望回升。

家登表示，未來資本支出腳步不會停歇，持續投入先進製程生產鏈，包括從射出機、檢測機、清洗機到儲存櫃，再搭配自動化產線的研發能力，有助提高生產效率，降低人為錯誤。

此外，家登 6 月也正式引進 EUV POD 清洗工段的標準配備 Brooks M1000 清洗機，為出貨前清洗檢驗流程的標準設備，透過模擬客戶真實使用狀況，確保出貨潔淨度要求與客戶一致。