5G公車大比拚 中華電、遠傳搶車聯網商機

中華電 (2412-TW) 今 (10) 日宣布，與勤崴國際 (6516-TW)、艾斯移動合作，推出台灣首發的 5G 體驗公車，讓民眾在公車移動中，可體驗 5G 高速率傳送的 8K、AR 影視；遠傳(4904-TW) 則與台灣智慧駕駛 (Turing Drive) 等業者合作，研發測試 5G 自駕巴士，預計最快 9 月讓民眾試乘體驗。

中華電董事長謝繼茂致詞指出，3 年前就開始積極布局 5G，結合多家網通廠成立 5G 領航隊，並在上周取得全台首張 5G 特許執照後，當天下午就展開商用網路建設，5G 體驗公車是結合 5G、物聯網及駕駛輔助系統，未來三周將提供民眾免費試乘，未來商用服務指日可待。

執行副總林國豐表示，5G 體驗公車有四大特點，包括車子行進中，透過 5G 傳輸的 8K 影視，不會有影像延遲狀況；加裝 ADAS 輔助系統，車子周邊有任何危險狀況，將有警示出現；增加擴增實境，民眾手機下載 APP 後，掃描指定圖案會有人物影像互動；以及結合周邊商家，在 APP 導入商家優惠。

遠傳前年則已加入 5G 汽車通訊技術聯盟 (5GAA)，成全台首家進入的電信業者，並爭取 5G 車聯網實驗場域，透過遠傳的 5G 網路與工研院的「行動邊緣運算」技術，導入車聯網中，包括智慧公車系統、智慧停車系統、智慧城市管理系統等。

遠傳的 5G 智慧公車 5 月底已在信義路上試驗運行，其中，自動駕駛系統及智慧路口技術，由台灣智慧駕駛研發建置；國產電動巴士則由創奕能源製造；車隊管理系統及號誌資訊介接由資拓宏宇建置，高精度地圖是透過興創知能來建立與維護。