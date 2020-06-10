全球OLED電視搶市 日廠加入大戰LG

南韓科技大廠 LG 電子於今年年初推出了全球首款 48 吋 OLED 電視，如今，日本的東芝和索尼也將推出首款 OLED 電視，LG 電子將在 OLED 電視市場中面臨來自日本品牌的正面挑戰。

外電報導，東芝最近在網站上公佈了 Regza 系列 48 吋 OLED 電視，並計劃在 6 月 19 日推出 48X8400 的型號，隨後在今年秋季發布 48X9400 型號。據悉，X9400 為高階產品，在音質、圖像質量和功能方面具有最高的規格。X9400 的圖像處理晶片優於 X8400，並配備更多揚聲器。

東芝的主要目標是透過中型電視的布局來推動 OLED 電視普及化，中型電視在日本和歐洲市場受到歡迎，受限於家中空間不大，消費者傾向購買體積較小電視。

索尼也將在 7 月 25 日推出 48 吋 OLED 電視「Bravia A9S」，目前，也正在接受預購中。索尼強調，新產品能夠將包含無線電視和網路影片等各種內容轉換為高清顯示，並清除快速運動的畫面殘影，提高影像質量。

為了應對激烈的競爭，LG 電子正試圖搶占市場。在 2020 年初舉行的拉斯維加斯最大的消費類電子產品展覽會 CES 2020 上，LG 展示了許多新型號，以證明 LG 是 OLED 電視市場的領導者。

目前，LG 推出的 48 吋 OLED 電視的價格預計約為 200 萬韓元，約為大型和超大型電視價格的五分之一。而索尼 Bravia 產品零售價為 23 萬日元，符合業界的預期。

根據市場研究公司 Omdia 的預測，到 2020 年，用於電視的 OLED 面板的出貨量將以每年 30% 的速度增長，達到 450 萬塊。有專家預測，OLED 電視面板市場每年將以兩位數以上的速度增長，到 2023 年，年出貨量將達到近一千萬片。