LG化學LCD偏光片業務 將出售給上海杉杉

南韓 LG 化學週三 (10 日) 表示，該公司的 LCD 偏光片業務將賣給中國上海杉杉股份有限公司。這筆交易還有待兩家公司的董事會還有股東大會同意，金額上看 11 億美元。

LG 化學在聲明中指出，該公司已經簽署 LCD 偏光片相關業務的出售協議書，將以 11 億美元代價賣給中國上海杉杉股份有限公司。

LG 化學的發言人表示，該公司會將電視及手持裝置製造所需的 LCD 偏光片業務賣給上海杉杉，但是會留下用於車載顯示器的 LCD 偏光片業務。

LG 化學股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

有業界人士透露，LG 化學和上海杉杉將成立合資公司，持股比例分別為 30% 和 70%。待 LG 化學的 LCD 偏光業務併入合資公司後，上海杉杉也將階段性的取得 100 股份。

LG 聚焦發展高階 OLED 面板，也會集中在南韓工廠生產 OLED 偏光片，以作為公司的成長動能。而該公司也是南韓電動車 (EV) 用電池的市場領導者。

LG 化學在 2020 年 Q1 的淨利報 363.5 億韓元，年減 83%。同期營收報 7.12 兆韓元，年增 7.5%；營業利益報 2364.6 億韓元，年減 16%。

面對來自中國的眾多對手，南韓三星顯示 (Samsung Display) 也決定在今年暫停南韓及中國工廠的 LCD 面板生產。

三星顯示的發言人表示，該公司計畫到 2025 年，要投資 13.1 兆韓元在高階量子點 (QLED) 顯示器的業務及研發。