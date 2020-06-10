台開鎖定三倍券商機 花蓮新天堂樂園加碼優惠還推露營區

台開 (2841-TW) 集團看好並鎖定行政院推 3 倍振興券消費潮，將從端午連假起一直到整個暑假，在花蓮新天堂樂園推出二手市集，並在市集期間推消費優惠；這也是台開在新天堂樂園 2019 年完工後，推出為期最長的市場展銷活動。

台開集團董事長邱復生指出，新冠肺炎疫情後，新經濟時代重點是環保與分享，也就是分享經濟與循環經濟，個人體內環保就是增加自身免疫力，也是最好的防疫方式。二手市場就是環保，帶出新經濟價值減量、循環、再利用，更是循環經濟的一環。

邱復生指出，二手市集之搶錢大作戰，巿集分為二手貨櫃、二手攤商兩大場域，可將家中二手或復古珍貴商品，只要符合循環經濟商品都可以拿來賣，如: 留聲機、復古手機等，同時計劃安排網紅與線上直播銷售。

台開除以二手市集搶市外，也開放花蓮洄瀾灣露營，露營場地約 500 坪，約可容納 20 組露營，有水、電、洗手間與露營棧板等設備，僅酌收清潔費，可在園區開心農場內騎馬、觀賞可愛動物、賞日出、看豐富水鳥生態等，台開指出，這幾天園區才誕生一隻小梅花鹿，足證園區純淨豐富生態。同時開放企業在洄瀾灣戶外舉辦大型活動，如演唱會、企業表揚大會等。