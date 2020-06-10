佳世達打造聯護管理系統應用平台 推智慧照護落地應用

佳世達 (2352-TW) 智慧解決方案拓展至智慧照護，與台南市打造「聯護管理系統應用平台」，成功帶動健康社會福利產業的發展，佳世達表示，未來也將鎖定智慧醫院、遠距健康、長期照護等領域。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻指出，居家照護在費用核銷、人員管理、執行效率等，都十分耗時費力，聯護管理系統應用平台將繁複程序簡化，包括照護系統整合、智慧社福管理、智能數據服務應用、長照物聯網 (IoT) 應用、智慧客服管理及電子採購等六大平台，從派工、派案，到結案核銷，及時處理，改善冗長流程，節省 75% 的人工作業時間。

其中，「智慧居家」與「生理訊號量測」，是聯護管理系統應用平台的兩大亮點，李昌鴻解釋，智慧居家透過智能管家、動作感測器等，即時異常警示，爭取黃金時間，預防意外。「生理訊號管理」則是搭配智慧藥盒、智能手環，彙整健康大數據，連結至雲端資料庫，精準掌握被照護者的生理、心理變化

展望未來，李昌鴻表示，聯護管理系統應用平台同時關照 B2G/B2B/B2C 的三方需求，在設計時全面涵蓋政府管理、機構效率、使用者友善等面向，導入智慧化管理，而經過與台南市 2 年落地合作也獲得肯定，未來也會持續耕耘智慧醫院、遠距健康、長期照護等面向，推動智能 E 化居家照護、擘畫長照生態圈藍圖。