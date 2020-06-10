歐盟官員：計畫7月1日起「逐步且部分」放寬對外旅遊禁令

根據《彭博》報導，歐盟一位高級官員表示，歐洲計畫自 7 月 1 日起「逐步且部分」放寬多數對外的旅遊禁令，睽違近 3 個月後重新對外開放。

歐盟外交政策負責人 Josep Borrell 週三 (10 日) 表示，擬議的邊境放寬措施將納入一些原則及標準，並經過歐盟成員國共同協調，歐盟執委會計畫本週四 (11 日) 向歐盟各國政府提出建議。

上週五 (5 日) 經 27 國內政部長決議後，歐盟宣布將延長對外的非必要旅遊禁令，將外國人士入境歐盟地區的限制令延長半個月至 7 月 1 日，禁令適用於所有歐盟國家，僅與歐盟相關的國家如冰島、列支敦士登、挪威、瑞士等國公民可享豁免權，來自英國的旅客亦可享有豁免，但需接受部分歐洲國家兩週的檢疫隔離要求。

歐盟民政事務專員 Ylva Johansson 表示，幾乎所有歐盟成員國都強烈希望短暫延長旅遊禁令，她進一步表示，各國也同意自 7 月起逐步取消這項限制。

隨著暑假即將到來，多數歐盟國家預計於 6 月 15 日前結束內部邊境管制，此外，歐盟專員也呼籲所有成員國在 6 月底前逐步解除限制，幫助提振受重創的旅遊產業。

目前已有歐洲國家宣布即將開放部分邊界，德國外交部長上月底表示，將自本月 15 日起解除對 26 個歐盟國家的旅遊警示，針對英國、瑞士、挪威等非歐盟國家的限制也將逐步解除。