〈大立光股東會〉下半年展望、建廠進度 五大重點一次看懂

光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (10) 日召開股東會，通過去年盈餘每股配發 79 元現金股利，改寫台股紀錄，執行長林恩平會後也以視訊方式召開記者會，對於第 3 季、下半年營運展望，林恩平看法保守，但仍希望旺季效應出現。此外，建廠進度及鏡頭發展也成關注焦點，《鉅亨網》整理本次股東會五大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

下半年展望保守

大立光上周公布 5 月營收 38.66 億元，月減 17.45%，年減 23.01%，預估 6 月客戶端拉貨動能仍疲弱。對於 7 月接單狀況，林恩平透露，目前處在接受客戶訂單預估狀態，部分手機客戶下修訂單預估數情形嚴重，但也有客戶提出高企圖心的預估數字，第 3 季原先是市場旺季，希望真的有旺季效應出現。

林恩平說，大立光第 3 季訂單正處於變動期，坦言第 3 季和下半年景氣「看不懂」，展望相當保守，且客戶端新產品開發進度也遞延，如今年遞延到明年，明年出貨的新產品則遞延至後年，主要原因來自美國對中國手機廠的禁令及新冠肺炎疫情雙重影響。

台中新廠進度

擴廠進度方面，林恩平表示，大立光首筆在台中工業區內安和段的新廠興建案工程已發包動工，預計將投入約 24 億元進行土木及機電工程。

台中工業區內第二座新廠新建工程，將在今年底前取得建照並動工，這也是大立光 2018 年台中精密機械園區二廠完工以來，再度大興土木擴廠。

林恩平透露，擴廠計畫持續進行中，今年資本支出應該不會調整，如果有非常適合、完美的土地，還是會考慮購買。

中高階鏡頭發展

產品上，林恩平強調，目前客戶端在保守心態下，鏡頭拉貨以中階為主，但大立光 7P、8P 等高階產品持續生產，以提高鏡頭良率為目標，9P 產品在應用上已可達 1 億畫素效果，產品已完成開發，今年底可獲客戶納入產品設計。

其他產品應用

至於車用、醫療產品應用，林恩平表示，台灣防疫做得非常好，但就大立光的光學產品而言，在今年這波新冠肺炎疫情防疫上，並沒有任何產品受惠，目前大立光光學元件已獲美國廠商用在胃鏡、十二指腸鏡及 ClearMind 公司應用為腦內檢測的鏡頭。

布局隱形眼鏡市場

大立光轉投資隱形眼鏡事業星歐光學，日前傳出接獲藥妝龍頭屈臣氏的隱形眼鏡代工訂單，目前已上架銷售。林恩平指出，星歐優勢來自品質，上半年受疫情影響表現不太好，下半年會不會好還不知道，未來只要價格合理，都會積極爭取代工訂單。