五大國際飯店搶進 台中七期房市熱度飆升

台中積極建構國際門戶，尤以七期新市政中心戰況火熱，包括萬豪、喜來登、大倉等知名大飯店皆已蓄勢待發；眼見接軌國際在即，一線建商如寶輝、聯聚等，接連進場搶推指標新案，下半年大案齊發，區域房市再起高峰。

台中飯店市場向來是熱門焦點，近年一線建商看好後市大舉獵地，攜手國際連鎖飯店品牌進軍七期，如興富發建設投資「大倉新頤酒店」現已動工，預計 2022 年完工；另外，市政路沿線除了指標性的日月千禧酒店外，據悉豐邑機構及台中商銀於市政路上的新建總部，分別計畫引進喜來登大飯店、萬豪酒店，新力旺也和知名國際酒店合作，插旗市政路、惠來路口，市政路「國際大道」藍圖逐漸成形。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘指出，位處市政路以北的新市政中心為七期核心，本就是豪宅、商辦聚集地段，吸引回流台商及企業主、高階主管搶進置產，如今傳 5 大國際飯店集團進駐，七期房市連帶效應已浮出檯面，包括「寶輝 Sky Tower」近期率先公開，聯聚、雙橡園則後腳跟上，屆時將引爆激烈廝殺戰；此外，目前新案開價已站穩 6 字頭，但近 2 年建商購地頻頻甚至屢創新高，長遠來看房價漲勢不容小覷。

盤點市政路周邊新案，今年台中豪宅市場由寶輝建設擔任領頭羊，於市政路、惠文路口推出預售新案「寶輝 Sky Tower」，規劃 70-90 坪精品宅邸，為寶輝於七期首件採標配銷售建案，因產品極具稀有性，吸引二代企業主、菁英人士高度關注，開案不到一周詢問熱度飆升。

總銷百億大案「白朗峰」同樣備受矚目，與台北信義區知名豪宅「大陸琢白」系出同門，外觀由白派建築大師 Richard Meier 操刀設計，全案規劃均質 130 坪產品，每坪開價 60-75 萬元。

展望第三季後，則有聯聚、雙橡園接連進場，其中，雙橡園開發繼「雙橡園 1812」、「雙橡園 S1 特區」創下未公開即完銷的驚人紀錄，下半年趁勢推出「市政河南路新案」，產品規劃 45、60、90 坪；另聯聚建設將推出的「聯聚瑞安大廈」，基地座落在市政路近河南路口，規劃均質 60 坪含標配產品、每坪開價 60 萬元起，皆成房市話題。