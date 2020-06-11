〈房產〉住宅單價上揚與坪數放大 北市新建案平均每戶總價增逾500萬元

市調機構統計資料顯示，今年前 5 個月為止，北台灣各縣市新建案每戶住宅平均總價大多比去年同期上揚，僅新北與宜蘭地區下滑。若以淨增總價計，台北市增加最多，今年前 5 個月每戶新房子比去年同期貴約 521 萬元，而住宅單價上揚與坪數放大，是造成此現象主因。

台北市各行政區中，統計顯示，以萬華區平均每戶總價最低，僅約 1667 萬元，另文山區則約為 1962 萬元。

住展研發長何世昌表示，隨著全台房價持續反彈，加上新建案市場由首購逐漸轉向換屋，住宅每坪價位走揚與坪數放大的情況下，造成新住宅平均總價愈拉愈高其中，依市調資料顯示，台北市 2020 年前 5 個月新建案可售戶數共 2523 戶，總案量 1273.38 億元，平均每戶總價約 5047 萬元，比去年同期的 4526 萬元高至少 500 萬元，意味著入手北市新房子的門檻變得更高了。

何世昌指出，台北市今年大多數行政區每戶新房子總價落在 3000-6000 萬元之間，購屋環境相當嚴苛，首購族若是沒有家族長輩資金奧援，想在北市買新房子是難如登天。不過，少數區域如萬華、文山等地因房價相對較低，且建案規劃的坪數偏小，總價壓在 2000 萬元以內，較適合首購族入手；其中，萬華區平均每戶總價最低，僅約 1667 萬元，另文山區則約為 1962 萬元。

年增幅最大的基隆市，今年前 5 月新建案每戶住宅平均總價約 1156 萬元，比去年同期增約 300 餘萬元，年增幅高達約 37％。何世昌分析，基隆新房子總價飆高的原因與房價上漲關係不大，主因是大樓、透天產品比重高低的影響；去年前 5 月基隆新建案絕大多數是大樓，但今年同期透天的比重拉高，而透天厝總價動輒 1500 萬以上，因此拉高了平均總價。

新竹今年每戶新房子平均總價約 1290 萬元，比去年同期增約 200 萬元，年增幅約 18.6％，增幅僅次於基隆。桃園每戶新房子平均總價則由去年的 1127 萬，今年拉高到 1226 萬元，年增幅近 9%。

新北市每戶新房子總價微降，並非是房價下跌，而是與「迷你宅」蔚為風潮關聯性較大。何世昌進一步指出，新北市是北台灣「迷你宅」最大的產地，尤其重劃區更為常見；重劃區因建案數量多，業者為了拚最低總價，把坪數越切越小，藉由縮小坪數來降低總價以求順銷，像十餘坪作兩房、二十餘坪隔三房這種「迷你宅」建案成為普遍現象，較不易拉高總價。