疫情+降息效應拖累 15家金控前5月獲利不到1500億元 年減4%

新冠肺炎與降息效逐漸顯現，上市櫃金控前 5 月獲利普遍較去年同期減少，合計 15 家金控今年前 5 月稅後純益不到 1500 億元，僅 1462.79 億元，較去年同期減少 4%。

為降低疫情對產業衝擊，全球央行先後祭出降息因應，而這波降息潮也讓銀行利息收益縮水進而衝擊獲利表現，15 家上市櫃金控中僅富邦金、國泰金、中信金、玉山金與合庫金獲利較前月成長，其餘都難逃衰退命運。

富邦金 5 月稅後純益 61.84 億元，前 5 月稅後純益 343.48 億元，較去年同期增加 44%，每股稅後純益 3.36 元，不論是單月獲利、累積獲利或是每股稅後純益全都保持領先地位，持續穩坐三冠王寶座。

核心子公司富邦人壽受惠於投資收益增加，帶動單月稅後純益 29.12 億元，累計前 5 月稅後純益 205.71 億元，較去年同期大增 1.2 倍。

國泰金單月稅後純益 57.4 億元，前 5 月稅後純益 333.5 億元，每股稅後純益 2.5 元，核心子公司國壽 5 月稅後純益 31.5 億元，累計稅後 198.8 億元，獲利表現為歷年同期第三高。

中信金單月稅後純益 33.55 億元，累計稅後純益 186.96 億元、較去年同期增加 5%，並以每股稅後純益 0.96 元，獲利排名第三。

中信金表示，銀行與保險兩具獲利引擎獲利動能穩健，其中保險受惠於資本市場回穩、負債成本下降，帶動投資收益增加；銀行在存放款業務動能穩健成長，加上債券殖利率下降挹注投資收益表現，進而推升金控獲利成長。

公股金控因肩負紓困貸款政策性任務，加上加碼降息與授信提存等因素，包括兆豐金、第一金、華南金等 5 月獲利縮水衰退，累計前 5 月獲利也較去年同期縮水。

兆豐金單月稅後純益 29.91 億元，較前月減少 13%，累計今年前 5 月兆豐金稅後純益 83.58 億元，較去年同期大減逾 3 成，每股稅後純益 (EPS)0.61 元。

進一步分析核心子公司兆豐銀行單月稅後純益 25.71 億元，其他子公司票券、證券與產險也有盈餘進帳。

第一金 5 月稅後純益 18.44 億元、較前月減少 16%，累計前 5 月稅後純益 69.86 億元，也較去年同期減少 13.4%、每股稅後純益 (EPS)0.56 元。

第一金表示，5 月收益雖有手續費增長挹注，但全球降息導致銀行利息收入縮減效應正逐漸浮現中，加上資本市場持續震盪影響財務操作績效，進而影響銀行獲利表現，加上投信、證券獲利也同步衰退，進而影響金控收入。