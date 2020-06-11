Fed 6月會議聲明全文

聯準會 (Fed) 在這個充滿挑戰的時期裡，致力使用各種工具支持美國經濟，以實現就業最大化和物價穩定的政策目標。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發已在美國和全球各地造成巨大的人類和經濟困頓。為了防疫及保護公眾健康而採取的封鎖措施，已經導致經濟活動急速放緩以及失業激增，需求疲軟和油價大跌抑制消費者通膨，金融情勢已經改善，一部分反映支撐經濟的政策措施和信用流向美國家庭和企業。

這場進行中的公衛危機將在短期內重壓經濟活動、就業和通膨，並對中期經濟前景構成龐大風險。因此，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0 至 0.25% 不變，並預期將維持這個目標區間，直到確信美國經濟已能度過近期事件，並朝向實現就業最大化和物價穩定的目標。

委員會將繼續觀察即將發布的資訊對經濟前景的影響，這些資訊和公共衛生、全球發展、通膨壓力放緩相關，委員會也會繼續使用貨幣工具，採取適當行動支持經濟。關於未來調整貨幣政策的時機和規模，委員會將評估已實現和預期的經濟狀況，並和就業最大化和 2% 通膨目標相比較。評估經濟狀況的範圍包括勞動力市場情況、通膨壓力和通膨預期等相關指標，以及金融數據和國際情勢等相關資訊。

為了支持信貸流向家庭和企業，未來幾個月聯準會將至少會以現有的步調，繼續購買美國公債和抵押擔保證券 (MBS)，以支持金融市場穩定運作，並使寬鬆的貨幣政策能向廣泛的金融環境有效傳導。此外，聯準會的公開市場操作將繼續提供大規模的隔夜和定期回購操作，委員會也會密切觀察情勢發展，並準備好在適當的時候調整計畫。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、其他成員則包括鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、克拉里達 (Richard Clarida)、哈克 (Patrick Harker)、卡普蘭 (Robert Kaplan)；卡什卡利 (Neel Kashkari)、梅斯特 (Loretta Mester)、奎爾斯 (Randal Quarles)。

Fed 6 月聲明原文: 請點我

