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〈紐約匯市〉Fed維持政策不變 美元續探新低 歐元英鎊觸及3個月高點

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉Fed維持政策不變 美元續探新低 歐元英鎊觸及3個月高點(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉Fed維持政策不變 美元續探新低 歐元英鎊觸及3個月高點(圖片:AFP)
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美國聯準會 (Fed) 一如市場預期未調整任何利率政策，將聯邦基準利率維持在 0-0.25% 不變，並承諾繼續購債，以穩定受新冠疫情重創的經濟，週三 (10 日) 美元延續跌勢，下探至 3 個月來新低，歐元英鎊觸及三個月來新高。

週三衡量美元兌其他 6 種主要貨幣的美元指數下跌 0.25%%，至 96.080，一度觸及 3 月中旬以來最低水平 95.714；自 5 月下旬以來，美元指數累計下跌約 4.2%。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

在這次的會議聲明中，Fed 並沒有宣布任何「殖利率曲線控制」措施，美債上漲，10 年期公債殖利率反向下滑 12 個基點，報 0.730%。

BNP Asset Management 駐紐約的貨幣主管 Momtchil Pojarliev 表示：「如果 Fed 控制殖利率曲線，可能對美元不利，因為殖利率相當低，沒有購買債券的動機。」

Fed 主席鮑爾在新聞發表會上說道，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 確實討論過「殖利率控制」的議題，但認為該措施的有效性仍是「尚待驗證的問題」。

經過為期兩天的會議後，Fed 承諾維持現有購債步調，即每月購買約 800 億美元美國公債和 400 億美元機構債和抵押擔保證券 (MBS)。Fed 同時更新經濟預測，今年 GDP 將萎縮 6.5%，到年底的失業率達到 9.3%。

紐約 Bannockburn 外匯分析師 Marc Chandler 表示：「Fed 未採取任何行動，與市場預期的幾乎一致」，Chandler 曾預測 Fed 將進行「殖利率控制」措施，不過他認為美國央行會在夏末宣布這一政策。

Chandler 表示，央行的聲明顯示美元仍在走低；此外，他補充道，聯準會的 GDP 增長預測表明經濟將呈現 V 型復甦。

在 Fed 發布聲明後，週三美元歐元英鎊和瑞郎的匯價跌至三個月來低點；美元日圓墜入三週來低點，最新下跌 0.53%，報 107.15 日圓

歐元美元上漲 0.30%，至 1.1374 美元，略低於 3 月 10 日以來的最高水平 1.1384 美元；一度突破 1.1400 大關並觸及 2020 高點 1.1495。英鎊美元上漲 0.11%，達到 1.2742 美元

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)
歐元美元日線圖。(來源: investing.com)

紐約 BK 資產管理董事 Momtchil Pojarliev 認為，Fed 若實施「殖利率控制」措施，可能會將歐元美元從目前的 1.1368 美元推高至 1.14 至 1.15 美元區間。

不過 Pojarliev 表示，他並不希望 Fed 採取這一政策，如果這樣做，央行將進一步削弱美元，由於美元已超賣，這將是一個長期買入美元的機會。

分析師認為，鑑於上週殖利率的猛烈反彈，投資人可能已經開始對該貨幣政策措施進行定價。本週美債 10 年期殖利率跌破 0.90%，美元日圓遭到拋售。

德國商業銀行分析師 Thu Lan Nguyen 表示，任何想知道美元長期走勢的人，只需要好好觀察日圓在危機時期的避險地位，其作用甚至比美元還來得重要。

在亞洲其他地方，人民幣從一個半月以來的最高水平小幅回落。

澳幣紐幣美元延續漲勢，投資人因為兩國防疫封鎖限制解除而感到振奮，週三澳幣美元上漲 0.54% 至 0.6999 美元，略低於 11 個月高點。紐幣美元匯率也上漲 0.5%，為 1 月底以來的最高水平。

截至週四 (11 日) 台灣時間 5:00 價格： 

美元指數來到 96.080。-0.25% 

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1374 美元。+0.30%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2742 美元。+0.11%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6999 美元。+0.54%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3409 加幣。-0.03%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.15 日圓。-0.53%