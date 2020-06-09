虧損再創新高 IATA：2020年航空業損失恐高達840億美元

2020 年被譽為航空史上最糟糕的一年，國際航空運輸協會 (IATA) 週二 (9 日) 警告，新冠病毒將導致航空業全年虧損再創新高，達到 840 億美元的歷史紀錄。

IATA 週二 (9 日) 發布最新預期表示，2021 年全球載客量將自今年的低迷水平成長 55%，但仍較 2019 年載客水平還要低 29%，並稱由於客運流量尚未恢復至疫情爆發前水平，航空公司又藉由削減票價來獲取業務，預計 2021 年航空業獲利將再減少 158 億美元，總計損失將達 1000 億美元。

IATA 執行長 Alexandre de Juniac 週二表示：「以財務而論，2020 年將成為航空史上最糟糕的一年。」

根據 IATA 發布數據，2020 年全球各大洲航空業都將面臨嚴重損失，由於亞太地區在疫情危機首當其衝，IATA 認為該地損失將會是全球最大，預計今年亞太地區載客量將下滑 39.2%，預計損失達 290 億美元。

(圖：IATA)

至於北美洲航空業載客量將下滑 35.2%，損失達 231 億美元，歐洲載客量將下滑 42.9%，損失達 215 億美元。

IATA 表示，龐大的國內航空市場加上政府為產業祭出的紓困方案，將為北美地區的經濟復甦帶來關鍵作用，此外，在省去繁雜檢疫措施的前提下，逐步開放歐洲內陸旅行也有望促進該地區復甦。

即使當前病毒感染情況逐漸放緩，航空公司依舊面臨一系列旅遊禁令和消費者的擔憂。

為減少境外移入病例，英國週一 (8 日) 採取嚴厲入境管制措施，要求所有入境旅客必須實行 14 天的居家隔離措施，凡違反禁令者，將處以 1000 英鎊 (近新台幣 3.8 萬元) 罰款，這讓已遭受慘烈損失的旅遊業者感到相當憤怒，並威脅採取法律手段。

對此，IATA 敦促各國政府盡量不要採取會阻礙到旅遊進行的檢疫措施，他們認為強制配戴口罩等安全措施就已足夠，de Juniac 則表示，這些措施應該足以給予政府更多信心，讓他們在缺乏檢疫措施的情況下開放邊界。