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不甩美中緊繃關係！ 彭博：中國仍在購買美國黃豆

鉅亨網編譯陳宜伶
不甩美中關係緊繃！ 彭博：中國仍在購買美國黃豆(圖片:AFP)
不甩美中關係緊繃！ 彭博：中國仍在購買美國黃豆(圖片:AFP)
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黃豆疫情國營企業短缺第一階段貿易協議美中關係大豆豬肉農產品採購

美國總統川普不斷針對疫情和香港等議題抨擊中國，美中關係劍拔弩張，但據外電報導，中國本月仍至少購買 10 船美國黃豆。

《彭博》週三引述知情人士表示，中國私有和國營企業在 6 月份至少購買 10 船黃豆，其中三船是在隔夜下單，由於是私人交易，知情人士不願具名。

中國今年第四季的黃豆供應短缺，而美國採收季節後交割的黃豆價格相對具有吸引力，中國此次購買的消息，也讓許多擔憂貿易戰捲土重來的投資人鬆了口氣。

由於川普持續在中國疫情處理疏漏、香港國安法等問題上大作文章，甚至宣布取消香港特殊貿易地位、揚言制裁中國，市場擔心第一階段貿易協議因此中斷。

《路透》曾在 6 月 2 日報導，中國官方已要求國營企業暫停大規模購買美國黃豆。

美國農作物巨頭 Archer-Daniels-Midland Co. 財務長 Ray Young 表示，第一階段貿易協議的採購規定仍「按計劃進行中」。

Ray Young 週三在 Stife 遠端會議上表示，「近期市場的猜測是，中國可能會要求他們的國營企業停止購買，但事實是，我們實際上已經在同一週收到銷往中國的黃豆訂單。」

「因此我們對市場的建議是，確認事實、避免猜測」Ray Young 說道。

中國 Q4 黃豆供應短缺

知情人士透露，中國黃豆採購主要是在 10 月和 11 月裝運，而隔夜訂購的三船黃豆是 12 月付運。消息指出，中國國營企業持續地在購買黃豆，主要都在西北太平洋的港口裝貨，而私營大豆加工商則傾向在墨西哥灣裝運。

中國承諾在今年購買 365 億美元的美國農產品，但前四個月僅購買 46.5 億美元，這很可能是因為疫情衝擊，導致中國無法履美中第一階段貿易協議。 Ray Young 表示，他預期美國第 4 季對華出口將「非常強勁」。

今年由於巴西黃豆庫存減少，中國黃豆壓榨商在今年第四季和明年年初，會需要更多黃豆供應，以應付短缺問題。Ray Young 認為，中國經濟正在復甦，因此急需農產品。

他補充道，中國還需要採購豬肉，因為中國在去年爆發非洲豬瘟後，目前仍面臨豬隻短缺問題。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)