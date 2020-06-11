不甩美中緊繃關係！ 彭博：中國仍在購買美國黃豆

美國總統川普不斷針對疫情和香港等議題抨擊中國，美中關係劍拔弩張，但據外電報導，中國本月仍至少購買 10 船美國黃豆。

《彭博》週三引述知情人士表示，中國私有和國營企業在 6 月份至少購買 10 船黃豆，其中三船是在隔夜下單，由於是私人交易，知情人士不願具名。

中國今年第四季的黃豆供應短缺，而美國採收季節後交割的黃豆價格相對具有吸引力，中國此次購買的消息，也讓許多擔憂貿易戰捲土重來的投資人鬆了口氣。

由於川普持續在中國疫情處理疏漏、香港國安法等問題上大作文章，甚至宣布取消香港特殊貿易地位、揚言制裁中國，市場擔心第一階段貿易協議因此中斷。

《路透》曾在 6 月 2 日報導，中國官方已要求國營企業暫停大規模購買美國黃豆。

美國農作物巨頭 Archer-Daniels-Midland Co. 財務長 Ray Young 表示，第一階段貿易協議的採購規定仍「按計劃進行中」。

Ray Young 週三在 Stife 遠端會議上表示，「近期市場的猜測是，中國可能會要求他們的國營企業停止購買，但事實是，我們實際上已經在同一週收到銷往中國的黃豆訂單。」

「因此我們對市場的建議是，確認事實、避免猜測」Ray Young 說道。

中國 Q4 黃豆供應短缺

知情人士透露，中國黃豆採購主要是在 10 月和 11 月裝運，而隔夜訂購的三船黃豆是 12 月付運。消息指出，中國國營企業持續地在購買黃豆，主要都在西北太平洋的港口裝貨，而私營大豆加工商則傾向在墨西哥灣裝運。

中國承諾在今年購買 365 億美元的美國農產品，但前四個月僅購買 46.5 億美元，這很可能是因為疫情衝擊，導致中國無法履美中第一階段貿易協議。 Ray Young 表示，他預期美國第 4 季對華出口將「非常強勁」。

今年由於巴西黃豆庫存減少，中國黃豆壓榨商在今年第四季和明年年初，會需要更多黃豆供應，以應付短缺問題。Ray Young 認為，中國經濟正在復甦，因此急需農產品。

他補充道，中國還需要採購豬肉，因為中國在去年爆發非洲豬瘟後，目前仍面臨豬隻短缺問題。

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