全球需求開始升溫？南韓6月前10天出口年增2成

南韓海關週四 (11 日) 公布的數據顯示，6 月 1-10 日出口額達 123 億美元，較去年同期成長 20.2%。但與此同時，由於工作日較去年同期增加 2 天，因此日均出口額反而年減 9.8%。

儘管如此，年增 2 成的優異表現，仍然增加了人們對出口穩步回升的預期，因為許多國家已經開始放鬆原本為防疫採行的嚴格封鎖措施。

南韓進口數據在 6 月前 10 天，也有 8.5% 的成長，相較之下，5 月的進口數據為年減 36.5%。

KB Bank 駐首爾經濟學家 Moon Jung-hui 表示，這是全球需求的積極信號。儘管日均出口量下降，但降幅也較小，表明全球封鎖減少，已帶來需求增加。

Moon 認為，晶片的銷售飆升，尤其值得關注，因為晶片對全球復甦周期非常敏感，其強勁需求反映全球需求面的改善。

數據顯示，半導體和無線通信設備出口增長 22.6% 和 35.8%，醫藥品更上升 136.7%。與此相反，乘用車、石油製品、汽車零部件分別減少 37%、32.8%、30.2%。

從出口對象來看，對中國出口增長 35.7%，對美出口增長 15.1%、對歐盟和日本出口分增 22.2% 和 10%，而對中東、澳洲出口分別減少 7.3% 和 29.5%。

Moon 指出，對南韓來說，由於美中關係緊張，這次南韓可能受惠，因為對中國製造商品的需求可能減弱。