〈貴金屬盤後〉黃金逆轉收低 但Fed發佈聲明後 電子盤交易大漲

週三 (10 日) 交易，黃金期貨價格逆轉收低，但 Fed 在 Comex 收盤後一小時半發布聲明，稱目前貼近 0 的利率將至少維持至 2022 年，激勵黃金電子盤交易價格走高。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 針對 Fed 聲明分析指出，「Fed 現在的立場就是延長低利率的時間，基本上 Fed 決定在系統中維持足夠的流動性，也準備好隨時應對一切對他們的要求。最重要的是，市場需要 Fed 的支持，Fed 就給了支持。」

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，「維持貼近 0 的利率讓黃金相較競爭者更具避險資產的吸引力，且推動美元走低，這有利黃金。」在 Fed 發布聲明後，ICE 美元指數觸及盤中新低點，提供美元計價的黃金價格支撐力。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 1.20 美元或約 0.07%，收每盎司 1720.70 美元。

在 Fed 發布聲明後，8 月黃金在電子盤交易價格來到每盎司 1735.50 美元。

根據 FactSet，本週迄今黃金價格上漲 0.9%。

經濟研究公司 Capital Economics 經濟學家 James O’Rourke 週三在 Fed 發布聲明前預期，「美國利率未來將維持較低水平，因此金價近期不太可能再因利率下調而受惠，除非新冠疫情轉向惡化，否則我們認為，隨著全球經濟復甦，避險需求也將減弱，最終給金價帶來壓力。」

「總體而言，我們認為近期至中期不太可能引發刺激措施導致的通膨，由於利率將維持在歷史低的水準，我們預期金價將因避險需求弱化而承壓，年底可能跌至每盎司 1600 美元。」

美國勞工部上週公布，5 月份新增就業人數 250 萬人，與原本預料當月就業減少 900 萬人的光景大相逕庭，帶動市場寄望該就業數據意味著，隨著多數已開發國家的疫情消退，各企業重新運作，經濟衰退已經觸底，而這樣的希望鼓勵了股市上漲，但削弱了黃金一類的避險投資力道。

儘管有一些經濟復甦的跡象，但部分分析師警告，未來的路還很漫長，疫情也還有復發的可能，一旦復發，全球經濟就會出現新的災難。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 前一晚預期，就算疫情不復發，今年全球經濟也將萎縮 6%，但如果復發，全球經濟將萎縮 7.6%。

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