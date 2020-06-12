〈貴金屬盤後〉唯恐新冠疫情復發 全球股市遭拋售 黃金登逾一週高點

週四 (11 日) 交易，黃金期貨價格登上一週多來最高收盤價，係因市場越來越擔心新冠疫情復發，以及 Fed 的經濟前景黯淡。

GraniteShares 投資組合經理 Jeff Klearman 指出，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三的評論表明他對美國經濟復甦的高度不確定性，且預期維持貼近 0 的利率至 2022 年底。

Fed 最新政策聲明和預期顯示，Fed 預計今年年底前經濟將較去年同期萎縮 6.5%，失業率將達 9.3%，遠高於 Fed 長期估計的 4.1%。

Klearman 表示，「鮑爾的評論讓美股下行、金價上漲，因為投資者對經濟成長和復甦的預期下降。」

「Fed 承諾，在通膨下降之際，維持其前所未見的貨幣刺激措施，直至數據顯示經濟有所改善，此點也支撐了金價。」

「雖然鮑爾的評論聚焦在防疫封鎖措施衝擊的不確定性，但投資者對疫情復發的恐懼心理也是讓股市下跌、金價上漲的支撐力之一。」

根據約翰 · 霍普金斯大學數據，美國新冠病毒的確診人數已經超過 200 萬人，且造成 11.2 萬人以上死亡。

Klearman 表示，「由於黃金的『機會成本』為零甚至為正，實際利率遠低於零、國內外的巨大的貨幣刺激措施、美國和全球經濟成長的不確定性越來越高，黃金似乎有強勁的支撐力，近期內黃金幾乎沒有下行的理由。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 19.10 美元或約 1.1%，收每盎司 1739.80 美元。

根據 FactSet，此為黃金交易最活躍契約自 6 月 1 日以來最高收盤價。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，「黃金一直是近期市場發展的贏家，現在已跳回到數個月來受困的區間範圍上線。」

儘管如此，週四發布的經濟數據不似市場預期的那麼糟糕。美國勞工部公布，6 月初申請失業救濟的人數自 5 月底修正後的 190 萬人減少至 154 萬人。

在前月創下 1.3% 的創紀錄跌幅後，5 月份生產者物價指數 (PPI) 上漲 0.4％。

其他金屬交易

7 月交割的白銀期貨價格上漲 9 美分或 0.5%，收每盎司 17.889 美元。

7 月交割的銅期貨價格下跌 7 美分或 2.6%，收每磅 2.5865 美元，為連續 6 日來首見收低。

7 月交割的白金期貨價格下跌 22 美元或 2.6%，收每盎司 824 美元。

9 月交割的鈀金期貨價格下跌 20.70 美元或 1.1％，收每磅 1910.10 美元。

Zaner Metals 分析報告認為，由於 Fed 對前景的觀點令人「有點受挫」，所以銅期貨價格出現一些獲利了結的交易，因為要返回能自力支撐的成長「是一條漫長的道路」。