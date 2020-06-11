 1

美國5月預算赤字飆升至3990億美元、年增92%

鉅亨網編譯陳宜伶
美國5月預算赤字飆升至3990億美元、年增92%(圖片:AFP)
美國5月預算赤字飆升至3990億美元、年增92%(圖片:AFP)
Tag
預算赤字聯邦政府美國赤字財政支出國會眾議院紓困措施參議院疫情經濟刺激

美國 5 月聯邦政府預算赤字從去年同期的 2080 億美元擴大至 3990 億美元，年增長 92%，原因是為了遏制新冠肺炎所實施的防疫封鎖措施與經濟刺激政策，導致政府收入銳減、支出大幅增加。

美國財政部週三 (10 日) 發布的報告顯示，5 月份政府收入年減 25%，至 1740 億美元；支出年增 30%，至 5730 億美元

2020 財政年度至今，聯邦政府預算赤字已達到創紀錄的 1.88 兆美元，較 2019 年度的前八個月赤字水平增長 155%。年初至今的財政收入下滑 11%，至 2.019 兆美元，反觀支出卻增長 29%，至 3.9 兆美元

財政部高層官員表示，聯邦政府的疫情紓困措施使 5 月份赤字增加約 2500 億美元，4 月份則增加近 9000 億美元；這些數字不包含銀行根據「薪資保護計劃」所提供的 5000 多億美元的可免除貸款。

自 3 月以來，美國國會已經批准超過 3.3 兆美元的緊急支出和稅項減免方案來支持經濟。週三的最新數據顯示，包含 PPP 方案在內，政府已經為經濟刺激措施投入約 1.7 兆美元

白宮和國會議員們正就新一輪財政刺激計畫進行討論。眾議院民主黨上個月通過一項 3.5 兆美元的救濟法案，其中包括將強化版的聯邦失業救濟金延長至年底，以及向各州政府政府提供 1 兆美元的援助，這令參議院共和黨人對不斷激增的預算赤字感到憂心。