自谷底翻漲一倍！RBC：雪佛龍漲勢恐怕到頭了

雪佛龍 (CVX-US) 以能源產業中資產負債表最強勁企業之姿迎戰新冠病毒 (COVID-19)，投資者也大讚捍衛能力，在危機最嚴重時期，雪佛龍股價以 51.60 美元觸底，週一 (10 日) 股價已經翻倍至 103 美元。

雪佛龍今年迄今走勢

雖然一些小型的能源股表現甚至更好，但雪佛龍卻是最傑出的大型能源股，例如同業 Exxon Mobil (XOM-US) 也僅較谷底上漲 66% 左右。

即使油價持續處於低檔，雪佛龍也相較同業更有可能挺住派息，因為該公司已削減了資本支出，且相較同業負債較少。

然而，RBC 資本市場分析師 Biraj Borkhataria 認為，雪佛龍恐無法一直維持出色的表現，因此他週三將其評級自「符合產業表現」調降至「遜於產業表現」。

事實上，他對雪佛龍獲利的預期比對其他能源產業公司調降的程度還大。

「雖然我們讚賞雪佛龍的資產負債表以及紀律，但有鑑於今年迄今對 2021 年獲利估計下降了 43% (產業平均為 29%)，損益表的防禦性較低。相較歐洲大型同業，雪佛龍目前交易價格確實溢價 60%，與其長期平均溢價 10% 來說，我們認為現在的價格太牽強。」

此外，先前我們認為一些關鍵項目有利雪佛龍，但現在這些項目已經失去動力，包括位於哈薩克的 Tengiz 大油田。

「雪佛龍並沒有倖免於 2020 年的大難關，由於公司已經遣散 2.6 萬名工人，其主要項目 Tengiz 大油田的進展恐會放緩，倘若該項目因此延後執行，我們不會感到訝異，我們估計 2023 年才會啟動。」

雪佛龍發言人指出，公司處於比同業良好的定位，若低油價時期延長也可撐過，「沒有人可預見這些具體的市場狀況，但我們先前已做好準備迎接這些狀況。」

Borkhataria 維持雪佛龍目標價在 100 美元。週三雪佛龍下跌 3.89%，收 97.58 美元。

RBC 較看好 EOG (EOG-US) 和皇家荷蘭殼牌 (RDS.A-US)。