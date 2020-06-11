美股盤前WTI油價重挫逾5% 航空股、能源股大跌

在聯準會 (Fed) 公布 6 月份利率決議之後，雖然預期繼續停留零利率政策至 2022 年，且繼續維持當前 QE 購債規模，但 Fed 並未向市場放出更多的寬鬆刺激，引發在近期美股、原物料市場大漲後，漲多獲利回吐賣壓。

另外，據約翰霍普金斯大學數據顯示，美國累計確診新冠病毒 (COVID-19) 病例在週三 (10 日) 超過 200 萬人，達 2000464 例，累計死亡病例則達 112833 例。

據約翰約翰霍普金斯數據，目前美國每日新增確診病例仍高達 20000 人上下，而各州疫情嚴重狀況不一，有些州疫情狀況已見顯著改善，但仍有些州如德州、北卡羅萊納州等，新冠病毒住院患者數已比前一個月還要更多。

週四 (11 日) 美股盤前 WTI 原油期貨日內跌幅擴大至 5.78%，報每桶 37.31 美元，布蘭特原油期貨跌幅擴大至 4.58%，報 40.31 美元。

美股能源股盤前下挫，哈利伯頓 (Halliburton) 跌超 10%，斯倫貝謝 (Schlumberger) 跌近 8%，埃克森美孚跌近 6%，雪佛龍跌 4%。

WTI 日線走勢圖 圖片：investing.com

據 Fed 釋出的最新經濟預測顯示，預期今年美國 GDP 季增年率將下滑 6.5%、2021 年成長 5.0%、2022 年成長 3.5%；另外，今年美國失業率估將落在 9.3%、2021 年落在 6.5%、2022 年落在 5.5%。

市場預期，伴隨著經濟重啟復工，美國經濟將於下半年出現顯著回溫，安聯投資管理 (Allianz Investment Management) 資深分析師 Charlie Ripley 表示，聯準會了解到，美國經濟正處於經濟復甦的初期階段，現在就對貨幣政策或前瞻性預測進行大刀闊斧的改變，可能還為時過早，故聯準會這次會議上並未端出新的政策工具，也沒有改變任何現行的貨幣政策。