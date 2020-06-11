〈台股盤前〉全球資金滿溢衝腦 台股日K連九紅助大盤挑戰新高

台股昨 (10) 日由台積電 (2330-TW) 領軍電子股帶穩健帶大盤指數攻上 11700 點，終場以 11720.16 點作收，成交值 1878 億元，證券分析師黃漢成指出，由美股走勢來看，科技類股、半導體指數表現仍然強勢，此一情況將有助於台股挑戰前高的 12197 點。

雖然昨日的台股加權股價指數收盤雖然前高僅剩不到 500 點的空間，黃漢成說，其實如以類股輪動、甚至是股價處低位階中小型股以業績表現亮麗出線而上漲的話，在全球資金滿溢的狀況之下，台股個股還是會有極為精彩的表現。如因 ABF 載板價格堅挺助欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 在股價經整理之後，昨日再度噴出，南電及景碩均以漲停作收。

在今天早晨收盤的美股指數方面，美國聯準會 (Fed) 維持利率不變 , 蘋果、Nvidia 領漲科技股，亞馬遜和蘋果股價均上漲逾 1.7％，創下歷史新高，助力那指史上首度破萬點大關。美股收盤，道瓊指數下跌 282.31 點，或 1.04％，收 26,989.99 點。標普 500 指數下跌 17.04 點，或 0.53％，收 3,190.14 點。那斯達克指數上漲 66.59 點，或 0.67％，收 10,020.35 點。費城半導體指數上漲 6.57 點，或 0.33%，收 2,004.66 點。

美國科技五大巨擎僅臉書下滑。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.79%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.57%；臉書 (FB-US) 下跌 0.81%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.87%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.71%。

在全球資金充沛，台股獲外資連 8 日買超，買超金額達 730.5 億元，使台股大盤氣勢如虹；不過，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股大盤日 K 線已呈現連 9 紅，格局有利多方，但仍須有風險意識，主要在 IMF 及美國官方對全球經濟景氣仍衰退疑慮。

在重要消息方面，光學元件廠大立光 (3008-TW)10 日召開股東會，執行長林恩平表示，擴增產能、提升產品品質等仍全力進行中，唯獨因手機客戶對市場看法不同，對於第三季原為市場旺季，展望看法相當保守。至於下半年，林恩平更直接以「看不懂」簡單答覆。

大立光第一季寫下歷年最旺淡季紀錄，第二季營收走弱，客戶端以中階產品為主要拉貨，對營收、毛利率都形成不利影響，展望第三季業績，林恩平則釋出保守看法。

大立光 2020 年第一季營收 132.1 億元，季減 28.02%，年增 34.52%，毛利率 69.8%，稅後純益 67.2 億元，季減 17%，年增 33%，每股純益 50.1 元，寫下歷年最旺的淡季紀錄。但是對於林恩所釋出第三季保守的看法，市場人士則以史上「看法最保守的第三季」形容，兩者也形成強烈的對比。