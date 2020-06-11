【馮冠華專欄】估計恆指今天可能會在25000點上下徘徊

6 月 11 日 - 今天不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週三表現反覆，先高後低。指數以 25179 點開出，上升 122 點，之後曾高見 25304 點，上升 243 點，但及後在上證低走的影響下，指數曾倒跌，最差時曾低見 24968 點，下跌 89 點。之後呈拉鋸局面，最終以 25050 點收盤，下跌 7 點並結束七連升。成交金額按日上升約 2% 至 1273 億。港股通南下維持淨流入，金額約持平在港幣 10 億。滬深股通北也維持淨流入，金額回落至約人民幣 5 億。藍籌 16 升 32 跌 2 停牌。

板塊方面，新經濟、手遊、Saas、水泥、物管、汽車及醫藥股表現較好。做空方面，比率上升至 14.6%。牛熊證街貨最新比例為 31:69，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 10:90。重貨區方面，熊證仍在 25500-25549，牛證再上移至 23950-23999。恆指夜期報 24940 點，下跌 77 點，低水 110 點。港股 ADR 上升 24 點，相當於恆指 25074 點。

簡評：雖然道指週二下跌，但在納指造好和道指期貨在亞洲時段回升，相信可以解釋港股昨天早段不俗的表現；但在中國 5 月 CPI 及 PPI 出台後，上證表現疲弱，估計亦是令港股回調的主因。恆指雖終止連升的走勢，但跌幅輕微，相信對整體氣氛影響應是有限。

值得注意的是，港股的指標上出現了些少警號，包括藍籌跌多升少（指數能保住微跌，股王騰訊（700）約 3% 的升幅幫助很大）及做空比率回升，雖然筆者認為這不算是明確的轉向訊號，加上牛熊街貨仍是偏熊，但也要提高警覺。

昨天輪換買賣下，熱錢又轉回科技類及 ATM，甚至物管股也回勇，甚至昨天早報提及已積弱多時的思捷（330）也可突然大升，亦令筆者回想上週莫名奇妙急漲的華置（127）、蒙牛（2319）盈警股價不跌反升，更奇妙是國泰（293）昨天竟能高開近 2 成；只能說，資金泛濫，短線股價走勢更為難猜測。

執筆時美股大至承接了週二的走勢，道指仍然偏軟而納指則背馳造好並突破一萬點，但恆指期貨夜市 25000 點又失守，估計恆指今天可能會在 25000 點上下徘徊；而市場其中一個焦點必是網易（9999）首日在港第二上市的表現，（網易在美國收報 424.98 美元，折合港幣 131.74）對接下來的中概股回歸有很大啟示性，亦會影響手遊版塊表現，甚至下週上市的京東（9618）表現。或許是近日筆者的預測往往碰壁，腦交戰下也未能想到任何有信心的短綫推介，偷懶一天吧！

2）國家統計局昨早公布，5 月全國居民消費價格（CPI）按年漲 2.4%，低於市場預期的 2.7%，且創 2019 年 3 月以來新低，主要因食品價格按月降幅擴大。至於全國工業生產者出廠價格（PPI）按年降 3.7%。（經濟日報）

3）聯準會凌晨公布議息結果，一如市場預期，維持利率不變，聯邦基金利率介乎 0 至 0.25 厘。儲局預期維持近零利率至 2022 年底，料明年經濟增 5%。聯準會承諾，將使用所有工具來支持美國經濟，重申新冠肺炎疫情危機短期內嚴重影響經濟活動、就業及通脹。公共衛生危機對中期經濟前景，構成相當大的風險。儲局預測今年美國經濟收縮 6.5%，2021 年和 2022 年則增長分別 5% 和 3.5%。

聯準會發表的點陣圖顯示，預計將維持利率在目前水平直至 2022 年底，直至經濟能抵禦疫情的信心得以恢復，以及步向物價穩定及充份就業的路徑。而在未來數月，聯準會將以目前的速度增持美國國籍債機構抵押貸款支持證券（MBS），分別相當於每月 800 億美元及 400 億美元，以維持市場平穩，亦會繼續提供大規模的隔夜及定期回購協議操作。（經濟日報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指再跌 282 點或 1.04%，標指下跌 0.53% 而納指則上升 0.67%。十年期債息下跌至 0.736%，美滙指數回落至 96.07。紐約期油上升至 39.06 美元。恐慌指數 VIX 維持在 27.57。黃金再上升至 1747.9 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：外電引述銷售文件披露，滔搏 (06110) 控股股東百麗體育以每股 10.5 元至 10.8 元，配售滔搏 2.22 億股，套現 23.31 億至 23.97 億元。每股作價較昨日收市價 11.54 元，折讓 6.4% 至 9%。

中生製藥（01177）建議發行紅股，並以每持有 2 股現有股份可獲發 1 股紅股的基準，發行合共 62.9 億新股，新發行的紅股佔擴大後已發行股本 33.33%。按昨天收報 13.92 元計，技術上涉資 875.57 億元。議案需待股東特別大會通過，以及聯交所上市委員會批准。有別於派特別息，按市值分析，緊接發行 62.9 億紅股後，中生製藥的股價按理攤薄至 9.28 元，即較收市價低 33.3%。中生製藥董事會指，發行紅股將增加股東的持有股份數目，旨在讓股東在管理投資紅合時有更大靈活性。

6）新股訊息（信報及經濟日報）：網易（09999）將於今天主板掛牌，該股暗盤收報 129.9 元，升 6.9 元或 5.61%。

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