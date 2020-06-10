【馮冠華專欄】短線仍有望再試高位

6 月 10 日推介 - 領展（823）

1）上日港股市況總結：恆指週二繼續造好，指數以 24906 點開出，上升 129 點，之後升勢轉急，最好時曾高見 25254 點，上升 477 點；但在尾段受道指期貨轉升為跌的影響下，升幅有所收窄，最終以 25057 點收盤，上升 280 點並錄七連升。成交金額按日再下跌約 4% 至 1243 億。港股通南下維持淨流入，金額約港幣 9.6 億。滬深股通北也維持淨流入，金額回升至約人民幣 46 億。藍籌 43 升 6 跌 1 停牌。

板塊方面，繼續以舊經濟股表現比較出色，如本地地產及保險及出口股表現較好。另外，澳門博彩、內航、內房及油服也不俗。做空方面，比率維持在 13.0%。牛熊證街貨最新比例為 30:70，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 0:100。重貨區方面，熊證再上移至 25500-25549，牛證也上移至 23700-23749。恆指夜期報 24871 點，上升 4 點，低水 186 點。港股 ADR 下跌 72 點，相當於恆指 24984 點。

簡評：看罷了昨天港股的升市，和筆者預期的整固是天淵之別，頓感有需要檢討自己預測恆指走勢的思維；而較為安慰的，是昨天推介的贛鋒鋰業（1772）上升約 7%，算是挽回了一點面子。

恆指昨天並未有因為週一的高開低走而影響氣氛，反而因美股週一的強勢而重拾升軌；盤中更借勢升破熊證重貨區，雖然最終因道指期貨轉弱而令升幅收窄，100 天線也得而復失，但總算能延續升勢至第七天，亦收於 25000 點以上，整體仍是強橫。指標上也有點好轉，包括藍籌升跌比例及南北向資金淨流入有所增加等；而大市成交及做空比率也大致維持週一狀況。連番屠熊後，街貨仍然是以熊證為主，短綫仍有望再試高位。

昨天市場最多談論的，非特區政府 390 億元拯救國泰（293）方案莫屬。利用公帑救私人公司，財政司司長陳茂波解釋，只是希望維護香港航空樞紐地位，亦是多國出手拯救當地航空公司的原因。

是否正確決定不是筆者工作範疇，國泰的股價，也很大機會受供股的決定而受壓。從優先股定下的息率，筆者感覺未來 3 年的國泰也不容易扭轉當下的劣勢。利豐、思捷（330）到如今的國泰，對一個五十出頭的分析師，真的無限感慨。

道指早段低開逾四百點，但跌幅在執筆時已收窄至百多點，這量度的跌幅，應不會對港股今天構成太大壓力，反而更會刺激投資者入市，追回昨天恆指尾市收窄的升幅，恆指八連升機會也不少。昨天看到有大行把騰訊（700）的目標價調高至 $600，近日表現較平靜的股王，可能是恆指再上衝的要角，情況又如昨天突然爆升的中移動（941）一樣。

輪換買賣是現時市場的主要操作模式，所以一些近日轉弱的早前強勢股及板塊，如美團點評（3690）、平安好醫生（1833）、阿里健康（241）甚至物管與生物科技 B 股，進場也不急於一時。

在多家物管公司高位配股後，昨盤後另一熱門板塊，汽車經銷商中的永達汽車 (03669) 也加入行列，又要小心板塊被拖累；反而，繼吉利（175）及特斯拉後，長城（2333）和廣汽（2238）五月的銷售數字也不俗，諷刺地，筆者認為吉利仍是首選，因公司早前也以配股，相對風險較少。若單從數字看，長城則較吸引。

舜宇（2382）5 月的數據，和前天公佈數據的丘鈦（1478）類似，股價或有回調壓力，但幅度應不大，可逢低吸納。另外，本地的房地產投資信託基金 (REITs) 也迎來好消息（見點 2），領展（823）和冠君（2778）可留意。

2）證監會公布，就《房地產投資信託基金守則》的建議修改，展開為期兩個月的諮詢，目的是為香港的房地產投資信託基金（REITs）在進行投資時提供更大靈活性。建議修改包括容許房地產投資信託基金投資於少數權益物業，及在取得單位持有人批准的情況下於投資物業發展項目時可超過現有的資產總值 10% 的上限，並將房地產投資信託基金的借款限額由資產總值的 45% 增加至 50%。（明報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指回吐 300 點或 1.09%，標指下跌 0.78% 而納指則上升 0.29%。十年期債息下跌至 0.824%，美滙指數回落至 96.39。紐約期油回升至 38.94 美元。恐慌指數 VIX 回升至 27.57。黃金再上升至 1721.9 美元。

4）個股訊息 （信報、經濟日報、東方日報等）：國泰航空（00293）、太古 （00019） 和國航 （00753） 昨天停牌。國泰昨午發公告，港府牽頭推動涉資 390 億元的拯救方案，涉及發行優先股、供股和貸款，太古繼續為國泰控股股東。

舜宇光學科技（02382）公布，5 月手機鏡頭出貨量 9747.8 萬件，按年跌 8.6%，按月減少 12.3%。期內，車載鏡頭出貨量 254.7 萬件，按年跌 35%，主要受海外疫情影響；按月則增長 21.4%，主因為客戶端的出貨正逐步恢復。此外，手機攝像模組出貨量 4774.3 萬件，按年升 20.3%，主因是公司手機攝像模組市場份額的上升；按月亦升 9%。

據銷售文件顯示，永達汽車（03669）先舊後新方式，以每股 8.22 至 8.42 元，配售 1.2 億股，集資 9.86 億至 10.1 億元。配股價較昨日該股收市價 8.96 元，折讓 6% 至 8.3%。

長城汽車（02333）宣布，5 月汽車總銷量為 8.19 萬輛，按年增長 30.92%。首 5 個月，銷量 31.31 萬輛，按年下跌 27.24%。廣汽集團（02238）公布，5 月汽車銷量為 16.56 萬輛，按年上升 4.07%。今年首 5 個月累計汽車銷量為 63.8 萬輛，按年跌 21.29%。

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