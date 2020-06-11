網易開高慶祝 中籤一度最高賺10%

周四 (11 日) 股票代號 9999 的網易在港交所正式掛牌上市，成為阿里巴巴之後第二家在香港二次上市的中概股。網易開盤立即上演慶祝行情，以每股 133 港元開出後買盤湧現，開盤五分鐘股價最高一度來到每股 135.2 港元，較認購價上漲約 10%。

資料來源: 經濟通, 網易分鐘走勢圖

網易這次在香港發行 1.715 億股普通股，上市認購價為 123 港元 / 股，而網易這次在香港上市募資金額約 211 億港元。根據數據顯示，網易在香港接到 37.1 萬份認購申請，合計 18.57 億股，超額認購約 360 倍，抽中機率只有 8%。

中國交銀國際在網易上市前夕發布報告指出，網易在港掛牌估值對應 2020、2021 年本益比分別達 22 倍及 19 倍，預估遊戲業務未來 3 年收入仍能保持 15% 複合增長率，將目標價訂為每股 140 港元。

20 年前網易在美國那斯達克上市，是中國最早一批赴美上市的網路概念企業，目前網易股價已從當初的每股不到 3 美元攀升至逾 400 美元，市值逾 500 億美元。

雖然這波中概股回歸港股引起一波風潮，但這些企業到香港二次上市仍有不少限制，如要求企業所在產業是創新產業、在美國等監管較健全市場連續上市滿兩個財政年度、市值至少逾 400 億港元等等。

因此，從目前已經在美國上市的 240 多家企業來看，滿足條件的約只有八分之一，如百度、拼多多、58 同城、陌陌、新浪、攜程等等。