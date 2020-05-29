腳步快！傳港交所已通過網易、京東的上市申請

週五 (29 日)《彭博》引述消息人士指出，港交所已核准京東及網易的上市申請。不過港交所、京東方面均不予置評，而網易則沒有回應。

消息指稱京東最快將於 5 月 31 日公布香港上市的公開說明書，並於約 6 月 4 日開始向市場募資。

這次京東承銷團裡除了瑞銀和美林等國際大型券商外，還包含中銀國際、交銀國際以及招銀國際等中資券商，自上週起，不少法人已下「訂單」。對此，京東表示不予置評，但卻指出 6 月 18 日將會有「大動作」。

京東在香港的上市預計將以無紙化方式進行，截至 5 月 29 日，京東在美國市場報每股 51.02 美元，下挫 2.19%，總市值 749 億美元。

資料來源: investing.com, 京東股價日線走勢

至於《路透》則引述知情人士指稱，京東將會在 6 月 18 日正式掛牌，在香港上市的股票比重占總股本約 5%，計劃募集約 30 億美元。

而網易方面則是傳聞在接到港交所核准後，最快將在 6 月 2 日開始進行公開招募，較原定的 6 月 11 日提早逾一週，並於 6 月 11 日掛牌交易，集資規模則從 10 億至 20 億美元升至 20 億至 30 億美元間。

資料來源: investing.com, 網易股價日線走勢

若依照上述時間表，投資人認購網易的資金將可及時回收再認購京東。

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