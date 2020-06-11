【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 週三美股四大指數走勢分歧，科技股表現優於能源、金融服務產業，終場漲跌幅介於 - 1.04%~0.67%，其中 APPLE、微軟、亞馬遜再創新高，帶領那斯達克收在萬點之上，連 3 天創新高紀錄。台積電 ADR 上漲 1.68%，夜台小幅上漲 0.05%。

2. 周三台股平盤附近開出，隨即 2330 台積電與生技族群再度匯集人氣，帶動指數緩步走高，盤中再創波段新高 11740 點，午盤過後轉為量縮震盪。終場指數上漲 83.05 點，收在 11,720.16 點。

3.OTC 指數再度開高走高，收盤上漲 0.78%，收在 155.76 點，目前上方壓力在 158 點，下方支撐則為月線 147.6 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股開平走高，收紅 K 棒，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：周三成交量增至 1,885.42 億元，屬於價量齊揚格局。

(3) 技術指標：日 KD 指標進入高檔區、MACD 柱狀體零軸之上走高，有過熱的跡象。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 109.10 億元；外資 + 102.82 億元、投信 + 4.00 億元、自營 + 2.28 億元。

5. 生技股：行政院長訪視國內疫苗業者，激勵 4142 國光生、6547 高端疫苗早盤快速攻高；4743 合一取得第一階段授權金，MSCI 納入中小型成分股，股價持續創高，帶動週三母公司 4128 中天強勢漲停。防疫股轉強 1325 恆大、9919 康那香走勢強勁。

6. 面板：近期美系外資對面板產業的關注度大幅提升，看好面板業報價回溫與供需狀況好轉，美系外資一舉調升 2409 友達評等至買進，並同步調高 3481 群創目標價，週三股價表現強勢。

7.IC 設計：新掛牌 6732 昇佳連續三天上漲，除了帶動母公司 8016 矽創收高，並且啟動高價 IC 設計股比價效應 5269 祥碩、5274 信驊、4966 譜瑞 - KY 輪流上攻。

8. 汽車：2207 和泰車銷售後勢看佳，外資持續買超，股價再創波段新高；輪胎 2101 南港、2102 泰豐、2105 正新股價緩步走升。

9. 操作建議：台股短線持續向上走高，但盤面個股輪動快速，股價波動劇烈，建議採取快速進出應對。短線操作可關注 IC 設計、5G 相關、防疫、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高與追高風險。中、長線布局仍需持續緊盯新冠疫情變化、新掛牌個股走勢。

10. 台積電 5 月營收小減，7 奈米效益 6 月起顯現，Q2 業績達成目標無虞：全球晶圓代工龍頭 2330 台積電公布 5 月營收 938.19 億元，比 4 月小減，但 6 月營收將明顯回溫，而整體第二季營運達成財測目標無虞。台積電的 7 奈米客戶訂單強勁，預期 6 月營收可望顯著回溫，第二季達成財測無虞。

11. 蘋概亮眼 和碩上修第二季財測：4958 和碩 5 月營收在 iPhone 訂單明顯上揚下，衝上 1,141.12 億元，比前一個月營收大增近 1 成，並比去年同期成長 16.04％。由於客戶需求從 4 月的保守、又重新朝正面發展，和碩也因此上修第二季財測，營收占比最大的通訊與消費性產品營收由比上一季下滑、調整為季增。金屬機殼廠 2474 可成公布 5 月營收，月減 4.8％、年增 34.5％，累計今年前五月營收達 326.85 億元，年增 27.7％，符合公司預期；由於去年比較基期偏低，可成 4 月、5 月營收均呈現大幅年增趨勢。

