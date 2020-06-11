〈遠東銀股東會〉疫情黑天鵝衝擊 祭兩大營運發展策略迎戰

遠東銀 (2845-TW) 今 (11) 日舉行股東會，會中通過普通股每股配發 0.743 元，董事長侯金英表示，遠東銀去年獲利創 4 年新高，但今 (2020) 年因為新冠病毒疫情黑天鵝影響，第一季淨利收衰退，已祭出兩項營運發展策略包括組織重整、核心業務數位化，以布局長期穩健成長動能。

遠東銀去年稅後純益 36.33 億元、每股稅後純益 1.08 元，均較前一年成長 3%，獲利創 4 年新高，營業規模亦持續擴大，總資產突破 6500 億元，資產報酬率 (ROA) 為 0.57%，股東權益報酬率 (ROE) 為 7.89%，逾放比為 0.28%、逾放覆蓋率為 513%。

遠東銀股東會中通過普通股利每股配發 0.743 元，包含現金股利 0.468 元、股票股利 0.275 元，以昨日收盤價 11.25 元計算，現金股息殖利率約 4%。總經理周添財表示，遠東銀維持高股息發放率，現金股息殖利率維持 4% 以上，加計股票股利殖利率則達 7% 以上。

侯金英表示，今年因為新冠病毒黑天鵝衝擊，遠東商銀第一季資產較去年同期成長 7.2%，但獲利不免受到影響，第一季稅前盈餘 4.02 億元、稅後純益 3.79 億元，較去年同期大幅下滑超過 7 成，主要是來自投資評價損失，並且擴大提存準備。不過自 4 月以來，金融商品的價格漸次回升，遠東銀投資部位「輕股重債」，隨著疫情緩解，獲利已經回穩。

侯金英進一步指出，原定第二季展開營運的新加坡辦事處及越南胡志明市辦事處，也受到疫情影響跨國交通而不得不暫停籌設，將待疫情緩解後盡速啟動。法金業務迎合產業供應鏈轉移潮及東協市場興起，因此維持策略不變，將關注台商動向持續深耕跨境服務。

展望今年發展，侯金英表示，遠東銀祭出兩項營運發展策略包括組織重整、核心業務數位化，其中，組織重整部分，該行整合財富管理、分行服務、信用卡、消費金融及保險等產品與服務通路，成立「個金事業群」已於今年 1 月啟動。

核心業務數位化部分，侯金英表示，遠東銀持續推升全行數位化的成熟度，除了在年初已推出「i-Happy 數位智能客服」，服務離櫃率也在近期創下 93% 新高，數位獲客率則陡升至 37%。

此外，數位金融團隊計畫推出 Smart RM 智能理財，並結合遠東快樂信用卡串接遠東集團零售品牌的金流服務，以豐富遠東生活圈。而 Bankee 社群銀行在運用 Open API 打造金融開放平台之下，創新商業模式頻頻出擊，今年已與遠傳合作針對年輕族群打造存錢計畫 friDay 57 APP，以及與新創業者「BZNK 必可」合作企業募資借貸平台。