〈遠東銀股東會〉三方向私募百億元壯大經營 香港分行不受影響

遠東銀 (2845-TW) 今 (11) 日舉行股東會，會中通過以私募 100 億元，並通過修改公司章程額定資本額增加 100 億元，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東表示，私募案可增資、引進策略性夥伴或併購，但是還是要看市場狀況。談到香港國安法遠銀影響，徐旭東表示，遠銀香港分行不只做香港生意，而是做國際生意，因此不受影響。

此外，徐旭東每到股東會旺季都要親自坐鎮 9 場會議且充滿衝勁，引發謝金河讚賞，他特地在股東會後暢談養生之道。

為尋求國內外策略性聯盟機會，強化財務結構並提升資本適足率，遠東銀通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債的組合，授權董事會以總金額不超過新台幣 100 億元或等值外幣辦理私募案。

談到私募案，徐旭東表示，遠銀雖然是中小型的銀行，但是銀行的表現並非講究「大」，遠銀生得很好，是在一個大集團下成長，這個大集團有零售、通訊、生產與服務，遠銀可與各產業連結，其他銀行不見得有這樣的優勢。

徐旭東說，遠銀每年都在成長、利潤也在增加，只是資本和淨值不夠大，私募案可增資、引進策略性夥伴或併購，但要執行還是要看市場狀況，遠東銀不排除任何可以壯大的機會。

遠東銀目前海外布局僅有香港分行，媒體關切香港國安法通過，是否衝擊遠東銀香港據點，徐旭東表示，香港是第三大金融中心，地位不會馬上改變，且遠銀香港分行不只作香港生意，結合台灣 OBU，而是做國際生意，因此不受影響；徐旭東更直言「香港地位如果變，我們是國際企業，(策略) 就跟著變，沒什麼了不起的。」

此外財信傳媒董事長謝金河表示，台灣企業家中，令他印象最深的是徐旭東，因為徐旭東總是親赴第一線打拚，只差 1 歲就 80 歲了，卻養生有道未顯老態、且充滿衝勁。

媒體關切徐旭東如何養生，徐旭東先是表示每週至少游泳三次，每次游半小時，同時「不做壞事晚上睡得很好」也是徐旭東的養生之道，對於衝勁滿滿，是因為一直維持對知識的需求、吸收與消化，以及責任感和使命感的要求，要好好經營對 9 萬多名股東有交代，自然充滿衝勁。

談到振興三倍券，徐旭東表示，政府發三倍券，可以更刺激消費，三倍也好、2.5 倍也好，對於消費都有加乘效果，他還透露其外國友人都很羨慕台灣發放振興券振興經濟，希望外界少批評、多持正面看待。

針對純網銀今年即將開業，總經理周添財表示，遠銀很早就深根創新數位化，離櫃率近期創下 93% 新高，數位獲客率也已經 37%，而且該行也有社群銀行 Bankee 在運用 Open API 打造金融開放平台，「面對純網銀的挑戰，we are ready(我們已經準備好)。」