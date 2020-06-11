星宇航7月起復飛澳門 宿霧航線續延至10月下旬開航

星宇航空今 (11) 日宣布 7 月將啟動客運航班，澳門航線每周三班，不過，峴港航線維持取消，檳城航線尚待馬國政府最新防疫政策再行公布，至於宿霧航線確定再延後至 10 月 25 日開航。

星宇說明，7 月起澳門航線恢復為每周二、五、日飛航，並調整以早班機 JX201/JX202 往返；儘管尚未恢復每日一班的過去水準，但已是復甦的開始。不過，峴港航線維持取消，而檳城航線尚待其政府公布最新防疫政策再公布。

至於宿霧航線，原定延至 7 月 1 日開航，此次再宣布延後至 10 月 25 日開航。星宇強調，貨運方面則持續飛航中，穩住部分營收動能。

目前航空業者多半靠著貨運支撐營運，除了星宇，航空三雄中，台灣虎航 (6757-TW) 5 月合併營收仍較去年同期衰退 99.18%，但已較上月反彈 91.23% 至 612 萬元，反映開始進行客艙載貨航班挹注部分營收動能。

華航 (2610-TW) 5 月貨運收入 91.36 億元，年增 150.99%，占總營收比重達 90%，主要是因應市場變化適時配合市場急貨需求，並活化客機用以裝載貨物，有效增加營收。