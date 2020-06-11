漢磊投控：下半年看不清楚 GaN、SiC新材料效益明年發酵

漢磊投控 (3707-TW) 今 (11) 日召開股東會，董事長徐建華表示，上半年受惠疫情帶來的轉單，營運可望優於去年同期，不過下半年展望看不清楚、保守看待，漢磊科全年獲利有難度；而化合物半導體新材料 SiC(碳化矽)、GaN(氮化鎵) 佈局持續進行，相關效益明年可望明顯發酵。

徐建華表示，原先看好今年美中貿易戰可望較為和緩，產業景氣也將因此好轉，但第 1 季爆發肺炎疫情，近期雖然有的國家已解封，但有客戶增加需求、也有下修需求，有些無法給預測，下半年展望還看不清楚，相對保守看待。

徐建華指出，旗下晶圓代工廠漢磊科受惠疫情帶動的轉單效應，今年上半年營運優於去年同期，下半年能否持續較去年同期成長，仍得觀察疫情後續影響，但今年要轉盈不容易；至於旗下磊晶廠嘉晶 (3016-TW)，今年仍將維持獲利。

雖然對下半年市況能見度仍不高，不過，徐建華認為，5G、AI 發展勢不可擋，將帶動高頻、高效率元件需求，公司也積極佈局。漢磊科、嘉晶在 SiC(碳化矽)、GaN(氮化鎵) 上已建好產能，持續與客戶進行開發，並展開驗證，主要應用包括車載、伺服器電源系統領域，效益明年發酵。

徐建華也認為，在中國小米等手機品牌，將 GaN 應用在充電市場之下，可望帶動其他應用跟進，看好伺服器電源系統應用這類 200V 以下低壓充電市場，商機可期。